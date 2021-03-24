Вадим Репин проведет свой фестиваль в международном формате, несмотря на сложную обстановку в концертном мире. В программе, которая состоится в Новосибирске, Красноярске, Москве, городах Новосибирской области и Красноярского края с 25 марта по 30 апреля, примут участие артисты из Японии, США, Франции, Латвии и известные российские музыканты. Традиционное украшение фестиваля - мировая и российская музыкальные премьеры. Накануне открытия художественный руководитель фестиваля, знаменитый российский скрипач Вадим Репин ответил на вопросы "РГ".

На каких условиях пройдет фестиваль в этом году?

Вадим Репин: Предыдущий год был невероятно сложным для фестиваля, но мы не опустили руки и не приняли самое простое решение - закрыть двери и ждать лучших времен - а боролись вплоть до декабря. Усилия, нервы, радость - все присутствовало на Седьмом фестивале, который нас, с одной стороны, опустошил, а с другой, мы чувствуем большое удовлетворение. С этим багажом мы практически без антракта рванули в 21-й год. Программа получилась красочная, замечательная. Будет звучать музыка, которую я мечтал сыграть. Для нас большая удача, что у Николая Луганского карт-бланш в этом году, и он сможет приехать: исполнит сольный концерт и выступит с Новосибирским симфоническим оркестром. Будет камерная программа, где я выступлю с виолончелистом Пабло Феррандесом и пианистом Денисом Кожухиным. В третий раз в Новосибирск приедет могучий дирижер, который руководил лучшими коллективами мира, Шарль Дютуа. Человек страшного любопытства к жизни и большой любознательности, он изъездил весь мир и совершенно особым образом знает планету Земля. Помню, в один из приездов в Новосибирск он настоял на поездке в Томск, потому что он про него много читал и захотел посмотреть зодчество, увидеть Томскую губернию. Мы организовали ему эту поездку, и он провел два дня в Томске. Кроме того, Валерий Абисалович Гергиев наконец приедет на Транссибирский фестиваль. Его приезд очень значим для меня, поскольку он - один из тех, с кем я разговаривал перед принятием решения о начале фестиваля в Новосибирске. И он, наряду со Светланой Захаровой, запустил для меня маятник в сторону положительного решения.

Традиция фестиваля - мировые премьеры. Что ждет слушателей в этом году?

Вадим Репин: В этом сезоне мы привезем "Shadow walker" Марка-Энтони Тёрниджа, концерт для двух скрипок с оркестром, который был написан пару лет назад для нашего фестиваля, но тогда у нас не было возможности собрать весь каст для премьеры. В этом году мы исполним концерт. Я его уже записал, мы сыграли его в других странах, и это будет российская премьера. Название произведения уже говорит о многом: это образ тени, которая переходит от одного солиста к другому в диалоге двух голосов, которые и подкалывают друг друга, и дополняют, и копируют друг друга, а где-то и конкретно борются. Также традиционно на фестивале новосибирские композиторы представляют свои произведения, оргкомитет их отбирает, и мы даем им сцену. В этом году будет мировая премьера композитора Елены Демидовой "Тобольские царевны". Дирижер Казуки Ямада, взглянув на партитуру этого оркестрового сочинения, дал свое согласие его исполнить. И это для композитора будет отдельная радость.

Как вы проводите этот концертный сезон?

Вадим Репин: Я поднакопил репертуара, выучил Сонату Равеля. Я всегда мечтал сыграть эту сонату, но почему-то были препятствия, чтобы ее исполнить. Вот пандемия помогла (смеется - прим. авт.)! Я наконец уже сконцентрировался и поставил для себя задачу, что это должно быть исполнено. Также я очень давно хотел сыграть Концерт Шоссона для фортепиано, скрипки и струнного квартета, и в пандемию выучил это потрясающее сочинение. Для меня большая радость, что это будет исполнено с легендарным французским пианистом Николасом Ангеличем. Кстати, этот концерт мы повторим в Москве в Концертном зале имени Чайковского с Николасом.

VIII Транссибирский Арт-фестиваль — главный российский проект знаменитого скрипача Вадима Репина. Фото: Александр Иванов / пресс-служба Транссибирского Арт-фестиваля

Что касается концертов вне Транссибирского, я уже сыграл Концерт Прокофьева на открытии Фестиваля у Юрия Башмета в Сочи, сейчас играл с Николаем Луганским долгожданный рецитал в Зарядье. А те планы, которые у меня были - Европа, Азия, Гонконг, Япония, Корея - все отменились. Позавчера, например, я должен был играть концерт в Париже. К сожалению, это все переносится на более располагающие времена, когда хотя бы билеты смогут продавать.

Формируется ли мировая концертная афиша на 2022 год?

Вадим Репин: Формируется, но как это будет, никто пока не знает. Россия сейчас единственная страна на планете, где я чувствую, будто пандемии не существует. Естественно, маски, перчатки, новые правила поведения - это уже на уровне рефлексов, делаю на автомате. Но психологически атмосферу не сравнить. Я разговариваю с коллегами, друзьями, которые находятся за границей: там действительно совершенно адская ситуация. Закрыты не только театры и организации, но и парикмахерские.

Вероятно, ваши зарубежные коллеги сейчас стремятся попасть в Россию?

Вадим Репин: Во многом так и происходит. Московская филармония, несмотря на 50% посадку зала, продолжает прекрасный сезон, в Зарядье замечательные концерты и по стране много прекрасных проектов. Артисты в мире всегда стремятся играть в Москве и Санкт-Петербурге - это общепризнанные культурные столицы на планете. Важно и то, что в регионах сейчас происходит много интересных музыкальных событий. Наш фестиваль - тому подтверждение.

Прошедший год многие из нас провели близко к семье. Как это время далось вашим близким?

Вадим Репин: У меня в принципе такое отношение к жизни: что ни делается, все к лучшему. Профессиональная деятельность на сцене была закрыта, но благодаря этому я выучил большое количество нового репертуара. Это был подарок для души. Каждому человеку нужен такой период, когда после 20-30 лет постоянного скитания по городам и континентам, возникает своего рода саббатикал. И процитирую Дениса Мацуева (он первый так красиво выразился) - "я узнал свою дочь, я с ней ближе познакомился". Вот у меня та же история. Это были потрясающие месяцы совершенно другого ритма, иного состояния души дома.

Ваша дочка легко справилась с дистанционным форматом образования?

Вадим Репин: Она даже выиграла несколько дистанционных турниров по гимнастике! Мы оборудовали на даче спортивный зал для балета и гимнастики, установили аппаратуру, чтобы Анечка и Светлана могли заниматься.

Светлана занимается балетом с дочкой?

Вадим Репин: Нет, Светлана занимается своей профессией, но они близки и много общаются. Аня часто бывает на спектаклях мамы, и я вижу, как она перенимает некоторые вещи. В гимнастике она очень органична и горит этим. Художественная гимнастика - сложная профессия и сложный путь в жизни. Все из нас проходили конкурсы: это те вещи, которые, когда мы о них вспоминаем, кажутся кромешным адом. Я помню свои конкурсы! В юном возрасте они давались легче, но Брюссельский конкурс я вспоминаю как один из страшных периодов в моей жизни - огромное непрерывное напряжение в течение 34 дней! А в гимнастике каждое выступление - такой стресс, поскольку все зависит от баллов. Каждый выход на сцену связан с оценками, и это совершенно особый психологический настрой. И тут я просто снимаю шляпу, как наша дочка с этим справляется! Были неоднократно очень интересные истории, когда я просто восхищался характером и образом мыслей.

Россия - единственная страна, где я чувствую, будто пандемии не существует

Например, на одном из соревнований у нее в программе был сложный элемент, когда ногу нужно бросить назад, около уха ее нужно сзади поймать, при этом сделать двойной пируэт - движение, которое дает много баллов. И перед выходом это движение не получалось у Ани, не может сделать и все - раз, два, три, не идет! И тренер ей говорит: "ты вместо этого элемента сделай другой, который стоит меньше, но зато он у тебя получается на 100%, и ты не потеряешь баллы. Если же этот сложный элемент не получится - потеряешь намного больше". И она, скрипя зубами: "Я его сделаю!" И первый раз, когда этот элемент получился, был непосредственно на сцене, на ковре! Такая красивая история, которая мне дала, я бы сказал, жизненный опыт.

Справка "РГ"

Транссибирский Арт-Фестиваль основан в 2014 году знаменитым российским скрипачом Вадимом Репиным. Концерты фестиваля проходят в Новосибирске, Красноярске, Омске, Екатеринбурге, Самаре, Тюмени, Тобольске, Томске, Санкт-Петербурге и Москве, а также в Бельгии, США, Великобритании, Австрии, Франции, Германии, Южной Корее, Израиле и Японии. Ежегодно Фестиваль представляет премьеры сочинений современных композиторов: Б. Юсупова, Л. Ауэрбах, А. Райкопулу, Э. Шнайдера, С. Губайдулиной, А. Раскатова, А. Пярта. Среди участников Фестиваля дирижеры Кент Нагано, Шарль Дютуа, Леонард Слаткин, Жан-Клод Казадезюс, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, меццо-сопрано Ольга Бородина, пианисты Рудольф Бухбиндер, Жан-Ив Тибоде, Даниил Трифонов, скрипачи Пинхас Цукерман, Дидье Локвуд, Джулиано Карминьола, Клара-Джуми Кан, виолончелисты Марио Брунелло, Миша Майский и многие другие. Важнейшее направление - работа с начинающими и молодыми музыкантами. Транссибирский Арт-Фестиваль отмечен Правительством Российской Федерации, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.

Ближайшие концерты фестиваля:

25 марта. Концерт-открытие в Новосибирске. ГКЗ им. А.М. Каца. В программе: Вебер, Тернидж, Брамс. Новосибирский академический симфонический оркестр, В. Репин (скрипка), А. Конунова (скрипка), дирижер - А. Пога.

27 марта. Красноярск. Большой зал филармонии. "Звезды Большого в Красноярске". А. Никулина, А. Сташкевич, Ю. Степанова, Д. Родькин, В. Лопатин, А. Овчаренко и др.

31 марта. г.Искитим. Дворец культуры "Молодость". В программе: Равель, Танеев. Исполняют: В. Репин (скрипка), П. Феррандес (виолончель), Д. Кожухин (фортепиано).

P.S.

На концерте-открытии 25 марта в новосибирском Концертном зале им. А.М. Каца в исполнении Вадима Репина, Александры Конуновой (скрипка) и Новосибирского симфонического оркестра (дирижер Андрис Пога) прозвучат произведения Вебера, Тёрниджа, Брамса.