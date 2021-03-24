Омские библиотеки разработали новый путеводитель "От Достоевского к Достоевскому". Ресурс, доступный на международной платформе izi.travel, помогает почувствовать дух того времени и понять, насколько тяжелыми были для писателя четыре года заключения в Омском остроге.

Появление нового информационного проекта приурочили к 200-летию со дня рождения классика. Маршрут включает 25 локаций, непосредственно связанных с именем Федора Михайловича.

- В их числе - здание инженерных мастерских, где Достоевский был закован в кандалы и где спустя четыре года их, наконец, сняли. Гауптвахта, перед которой каторжане убирали снег. Воскресенский собор, куда на службу иногда приводили арестантов, - поясняет директор "Омских муниципальных библиотек" Наталья Дрозд. - Каждое историческое место представлено несколькими иллюстрациями - фотографиями, рисунками старого и современного Омска.

В путеводителе упоминаются имена тех, кто поддерживал писателя, с кем его связывали дружеские отношения. В этом ряду - комендант Омской крепости Алексей де Граве, выпускник Омского кадетского корпуса, путешественник и ученый Чокан Валиханов и другие.

Фрагменты писем и цитат из произведений писателя читают актеры Лицейского театра. Это дает возможность экскурсантам почувствовать дух времени и настроение узника Омского острога, который писатель назвал "мертвым домом".

Помимо этого, омичи выпустили мобильный гид "Достоевский. Омск". В карте приложения - 21 локация. Именно такое количество глав было в "Записках из мертвого дома". Над проектом работала целая команда - историки, айтишники, актеры и фотохудожники.

- Идея витала в воздухе, - сообщила автор проекта Елена Завьялова. - Мобильными приложениями в смартфоне люди пользуются активно. И мы решили создать гида, помогающего самостоятельно пройти с экскурсией по историческим местам, связанным с именем Федора Михайловича Достоевского. Каждая локация снабжена текстом, аудиозаписью, иллюстрациями. Сейчас мы готовим англоязычную версию мобильного путеводителя.

Среди городов, которые связывают с именем выдающегося русского писателя, Омск занимает особое место. Арестант по фамилии Достоевский появился в Омском каторжном остроге 23 января 1850 года. Для дворянина и писателя, уже ставшего довольно известным, началась новая жизнь, в которой он был определен как, лишенный всех прав "чернорабочий", который "грамоте знает".

По мнению историков, каторга не только оставила глубокий след в душе писателя, но и оказала огромное влияние на все его дальнейшее творчество. Сформировала выдающегося писателя, которого сегодня знает весь мир.

Тем временем

Вышел в свет альбом "Омское пространство Достоевского". Над 400-страничным фолиантом трудились ученые, сотрудники музеев, библиотек, деятели культуры, искусства, журналисты.

- Многие из материалов издания эксклюзивны, - пояснила редактор Лидия Трубицина. - В частности, исследователям удалось обнаружить подземный фундамент Омского острога, а также собрать антологию поэтов XIX-XXI веков "Посвящение Достоевскому".

Тираж альбома составляет тысячу экземпляров. Книги поступят во все библиотеки Омской области.