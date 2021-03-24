Россияне оценили качество дорог в регионах

Эксперты провели опрос и выяснили, как автовладельцы из разных регионов страны оценивают качество дорог и транспортной инфраструктуры в стране. 29% опрошенных указали, что в их регионе имеются трещины и ямы на некоторых участках дорог, столько же респондентов отметили, что ямы, трещины и ухабы присутствуют практически на всех участках дорог. 8% опрошенных водителей отметили, что качество дорог в их регионе хорошее, и на покрытии почти нет изъянов. При этом 41% респондентов указали, что за последние 3 года качество дорог и инфраструктуры изменилось к лучшему.

Согласно результатам опроса "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении "РГ", наиболее позитивно оценивают качество российских дорог жители Северо-Кавказского, Уральского и Центрального федеральных округов.

В этих субъектах страны больше всего опрошенных указали на то, что качество дорожного покрытия хорошее. В Северо-Кавказском федеральном округе доля выбравших такой вариант ответа составила 15%, в Центральном и Уральском федеральных округах - по 10%.

В целом по стране 29% опрошенных водителей указали, что в их регионе имеются большие трещины и существенные провалы на некоторых участках дорог, столько же - отметили, что ямы, трещины и ухабы присутствуют практически на всех участках дорог.

27% респондентов указали, что в их регионе присутствуют только незначительные трещины и небольшие ямы на некоторых участках дорог. Еще 8% участников исследования оценили качество дорог в своем регионе, как хорошее, без недостатков, 6% - напротив, указали, что в их регионе "дорог практически нет, есть только остатки дорог".

Насколько часто россияне попадают в ДТП из-за плохого качества дорог?

Несмотря на то, что большинство опрошенных водителей указали на наличие недостатков в их регионе, согласно результатам исследования "Авито Авто", россияне нечасто попадают в ДТП из-за изъянов дорожного покрытия.

Более половины (66%) респондентов указали, что за последний год не сталкивались с такой ситуацией. Только 6% отметили, что попадали в ДТП из-за изъянов дорожного покрытия. При этом 27% опрошенных указали, что за последний год они сталкивались с небольшими повреждениями автомобиля из-за плохого состояния дорог.

Освещение и паркинги: каких инфраструктурных решений не хватает водителям

В рамках исследования эксперты также спросили у российских водителей, каких элементов транспортной инфраструктуры им не хватает в настоящее время.

Согласно результатам исследования, больше всего автовладельцам не хватает освещения трасс - соответствующий вариант ответа стал наиболее частотным, его выбрали 44% опрошенных, 41% респондентов указали на недостаток паркингов. 37% опрошенных водителей указали, что в их регионе на многих трассах не хватает полос, и в результате снижена пропускная способность дорог.

В число наиболее частых проблем, согласно результатам опроса, также вошли нехватка удобных развязок (этот вариант ответа указали 31% респондентов) и недостаточность дорожной разметки/ограждений (этот вариант ответа указали 30% респондентов).

Также распространенной проблемой для российских автомобилистов оказалось отсутствие велодорожек в их регионе - их нехватку отметили 27% опрошенных водителей.

Лучше, хуже или без перемен? Как изменилось качество дорог за последние годы

Согласно результатам опроса, 41% водителей отметили, что за последние три года качество дорог в их регионах изменилось к лучшему. Не увидели изменений 33% респондентов, а на ухудшение качества дорог указали 24% опрошенных.

Позитивнее всего динамику за последние 3 года оценили респонденты из Северо-Кавказского федерального округа: здесь более 50% опрошенных отметили, что увидели перемены к лучшему.