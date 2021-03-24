В Петербурге продлили запрет на работу ночных клубов

Запрет на работу ночных клубов и кальянных в Северной столице продлен до 30 апреля. Соответствующие изменения внесены в постановление городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Вместе с тем власти города вводят и ряд послаблений.

- С 25 марта необходимо согласовывать с соответствующими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий только численностью более 75 человек, - указано в документе.

Кроме того, на торжественной регистрации брака теперь могут присутствовать до 40 гостей.

Ограничения, установленные по 15 мая и 30 сентября, сохраняются. Например, до 30 сентября запрещена деятельность расположенных на территории города организаций отдыха детей и молодежи и их оздоровления.