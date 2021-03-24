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24 марта 2021 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 24 марта 2021 года № 141 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 12.6 постановления слова "По 28.03.2021" заменить словами "По 30.04.2021".

1.2. В абзаце четвертом пункта 2-1 постановления число "30" заменить числом "40".

1.3. В пунктах 2-42, 2-43, 3.3 и 3.5 постановления слова "по 28.03.2021" заменить словами "по 30.04.2021".

1.4. В абзаце первом пункта 2-50 и пунктах 15-4 - 15-6 постановления число "50" заменить числом "75".

2. Постановление вступает в силу с 25.03.2021.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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