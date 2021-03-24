На Черноморском побережье с начала года погибли больше сотни дельфинов

На Кубани в 2021 году погибли больше сотни дельфинов, сообщили в Научно-экологическом Центре спасения "Дельфа".

"В этом году сезон выбросов погибших дельфинов начался с первых дней января, - говорится в сообщении. - Мы получили сообщения о 60 особях, у многих были явно выраженные следы пребывания в орудиях рыболовства. Февраль также выдался неожиданно печальным: 50 погибших китообразных. В марте наступило относительное затишье - пока 34. Для нас это сложное время - трупы дельфинов становятся ежедневной реальностью".

По словам специалистов, с приходом весны наступает высокий сезон выбросов на побережье Черного моря. Это связано с активным рыболовством и заболеваниями, обостряющимися у особей со слабым иммунитетом.

Сотрудники "Дельфы" уже четвертый год ведут подробную статистику выбросов млекопитающих. Данные по каждому случаю они вносят в таблицу: точное место, вид, пол, размеры, наличие следов от сетей, наличие сетей поблизости и фотографии, а информацию передают в государственные органы.

"Прилов в орудия рыболовства - глобальная проблема, - заключают эксперты. - Опыт других стран показывает, что для уменьшения влияния рыболовства необходимо в первую очередь улучшить мониторинг активности рыболовных судов. В нашей стране это направление пока не развито, но мы стараемся это менять. Именно для этого нам важно вести статистику выбросов и придавать огласке ситуацию. Эта не простая, угнетающая работа, но она наглядно показывает масштаб происходящего и укрепляет доказательную базу, необходимую для возможности повлиять на ситуацию законодательно".

Как ранее сообщала "РГ", на Черноморском побережье в прошлом году погибли почти 400 дельфинов.

При встрече с павшими или живыми дельфинами в Краснодарском крае Центр спасения дельфинов "Дельфа" просит сообщить координаты и прислать фото или видео по номеру телефона "горячей линии" 8-938-888-15-95.