На Кубани завели дело после гибели водителя при обрушении автокрана

Новости

Хуснуллин: Число строителей на космодроме "Восточный" будет увеличено 13:08
Германия не поддалась давлению госсекретаря США по "Северному потоку-2" 13:07
Путин передал Асаду пожелания скорейшего выздоровления 13:05
В РФС подтвердили проверку двух игроков "Тамбова" на участие в тотализаторе 13:04
В Индии выявлен новый штамм COVID-19 с двойной мутацией 12:56
Эсеры вновь выдвинут Москалькову на пост уполномоченного по правам человека 12:52
Выбирать проекты благоустройства помогут 32 тысячи волонтеров 12:47
Котенок по имени Гав полетит на МКС 12:30
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован 12:22
Фармацевты заработали почти 6,5 млрд евро на госконтрактах в Испании 12:16
Более четверти французов заявили о желании привиться "Спутником V" 12:09
Памфилова: Лицо избирательной системы стало более женским 12:07
Иностранцы отказались более чем от 500 земельных участков в Крыму 12:01
Искусственный интеллект поможет учителям проверять сочинения на ЕГЭ 11:54
В Москве задержаны пранкеры за хайповый угон BMW 11:52
Российский препарат от коронавируса зарегистрирован в Индонезии 11:48
В Москве упали цены на аренду жилья 11:48
Суд оставил под домашним арестом директора челябинского аэропорта 11:45
У сериала "Соколиный глаз" появится спин-офф 11:42
В комплексе городского хозяйства рассказали о благоустройстве Красной Пресни 11:41
Два игрока "Тамбова" вызваны в РФС из-за подозрений в ставках на матчи 11:40
Открыта регистрация на "золотые стажировки" для студентов и выпускников 11:37
Сотрудники МВД задержали "положенца по Татарстану" 11:31
В апреле москвичи смогут наблюдать первый в этом году звездный дождь 11:31
Оперштаб: Еще 1593 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 12:12
Рубрика: Происшествия

На Кубани завели дело после гибели водителя при обрушении автокрана

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Прокуратура Краснодарского края Фото: Прокуратура Краснодарского края
Фото: Прокуратура Краснодарского края

В Каневском районе Кубани правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели 36-летнего водителя при опрокидывании автокрана КамАЗ по части 2 статьи 216 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Также проверку этого ЧП организовала прокуратура Кубани.

Под Калугой в ДТП с маршруткой пострадали пять пассажиров

Как ранее писала "РГ", накануне 23 марта 2021 года на земельном участке по улице Красной в станице Стародеревянковской проходил демонтаж вышки сотовой связи. В ходе работ автокран внезапно опрокинулся на землю. Водитель успел выскочить из кабины, однако тут же оказался погребенным под многотонной тяжестью машины. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Изъята техническая документация, по которой проверят порядок эксплуатации автокрана, а также соблюдение техники безопасности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Песков ответил на вопрос о дате Послания
Госдума приняла закон о праве президента претендовать еще на два срока
Интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой. Главное
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты