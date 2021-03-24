На Кубани завели дело после гибели водителя при обрушении автокрана

В Каневском районе Кубани правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели 36-летнего водителя при опрокидывании автокрана КамАЗ по части 2 статьи 216 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Также проверку этого ЧП организовала прокуратура Кубани.

Как ранее писала "РГ", накануне 23 марта 2021 года на земельном участке по улице Красной в станице Стародеревянковской проходил демонтаж вышки сотовой связи. В ходе работ автокран внезапно опрокинулся на землю. Водитель успел выскочить из кабины, однако тут же оказался погребенным под многотонной тяжестью машины. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Изъята техническая документация, по которой проверят порядок эксплуатации автокрана, а также соблюдение техники безопасности.