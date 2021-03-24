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24.03.2021 12:50
Рубрика: Экономика

Тропа к зубцам

В Крыму на плато Ай-Петри обустроят туристические тропы
Текст: Галия Шакирова (Ялта)
Российская газета - Неделя - Крым № 62(8413)
На вершине Ай-Петри, входящей в состав Ялтинского горнолесного заповедника, начинается благоустройство территории и обустройство туристических троп. Об этом "РГ" рассказал директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин.
В любую погоду на смотровых площадках Ай-Петри можно сделать эффектные снимки. Фото: Мария Орлова/ РГ В любую погоду на смотровых площадках Ай-Петри можно сделать эффектные снимки. Фото: Мария Орлова/ РГ
В любую погоду на смотровых площадках Ай-Петри можно сделать эффектные снимки. Фото: Мария Орлова/ РГ

- В этом году решено начать обустройство одного из самых посещаемых маршрутов - "К зубцам Ай-Петри". Ежегодно здесь бывают десятки тысяч посетителей, с каждым годом их количество растет, - рассказал Бородин. - Только с начала года к "Зубцам Ай-Петри" поднялись более 3,5 тысячи человек. Такое повышенное внимание отражается на природе. Серьезно страдает растительный покров. Поэтому на маршруте появятся дорожки с настилами.

Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"
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Обустроенная тропа с настилом позволит основной поток людей направить по заранее заданному маршруту и сохранить от вытаптывания растительный покров.

"Настил будет изготовлен из металла, металлопрофиля и перфорированной металлической сетки. Сам маршрут не изменится. Протяженность обустроенной части - 600 метров. В итоге посетителям будет удобно подниматься и спускаться при любых погодных условиях", - объяснили в "Заповедном Крыму".

На этом же участке обустроят места отдыха с тентами и скамейками, установят туалеты. Появится касса, так как по законодательству РФ вход в заповедник является платным, и пункт отдела охраны ФГБУ "Заповедный Крым". Работы начнут через несколько дней, а завершат к концу июня. В "Заповедном Крыму" обещают, что на время благоустройства маршрут закрывать не будут.

До начала туристического сезона планируется также обустройство троп до двух пещер - Ялтинская и Геофизическая - протяженностью 1,5 километра. А в ближайшем будущем места отдыха и туалеты появятся у Серебряной беседки, водопада "Учан-Су" и на объекте "Озера".

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