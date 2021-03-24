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Рубрика: Спорт

"Металлург" разгромил "Авангард" и сравнял счет в серии

Текст: Максим Домчев
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Магнитогорский "Металлург" разгромил "Авангард" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ - 7:1. В противостоянии команд ничья - 2-2.

Фото: РИА Новости
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"Металлург" после неудачи в первом домашнем матче этой серии вышел на четвертую игру предельно мобилизованным. И на седьмой минуте хозяева смогли открыть счет после точного броска Григория Дронова. На 15-й минуте Тейлор Бек во второй раз зажег красный свет за воротами "Авангарда".

Спустя почти полторы минуты омичам удалось размочить счет после шайбы Клима Костина. Но на второй перерыв магнитогорцы ушли с преимуществом в три шайбы. Сначала свой шанс не упустил Сергей Плотников, а затем отличился Деннис Расмуссен.

В середине третьего периода Плотников оформил дубль, после чего омичи окончательно смирились с поражением. Но до финальной сирены пропустили еще две шайбы от Данилы Юрова и Филипа Хольма.

Счет в серии стал 2-2. Пятая встреча пройдет в Балашихе 26 марта.

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