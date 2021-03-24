Прокурор: Создание приаэродромной зоны Кольцово обезопасит горожан

Проект приаэродромной территории аэропорта Кольцово не могут согласовать с правительством Свердловской области. Документ также не устраивает застройщиков и волнует жителей города. Сложившееся положение на деловом завтраке "Российской газеты" прокомментировал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий.

Напомним, если бы ПАТ приняли в той версии, что предложили разработчики, под вопросом оказалось бы возведение примерно восьми миллионов квадратных метров в семи важнейших локациях южнее улицы Малышева. Речь идет об Академическом, Солнечном, Широкой речке, Уктусе, Шинном и Северном Химмаше. Строительство там пришлось бы остановить или понизить высотность домов, что тоже скажется на доходности проектов. То, что уже стоит, никто сносить не собирается, а вот к новым проектам требования повысят. Фактически под ограничения попадают и школы, и детсады с больницами.

- В этой ситуации должен быть соблюден баланс интересов, нужно сделать так, чтобы не навредить ни тем, ни другим, - говорит Владимир Дроздецкий. - Мы привыкли смотреть на проблему с точки зрения "кто прав, кто виноват". Но есть установленные федеральным законом требования, по которым должна быть приаэродромная территория. Мы почему-то говорим о хозяйствующих субъектах, о строительстве, но забываем об орнитологической обстановке, о том, что высотные строения влияют на электронное сопровождение и траекторию полетов, экранирование техники. Это сказывается на безопасности людей, которые эту инфраструктуру используют.

Зонирование, по словам прокурора, - большая кропотливая работа: каждый метр этой земли проходил многочисленные согласования и разрешительные процедуры в контролирующих органах.

Вопросы инфраструктуры будет решать согласительная комиссия. В судебном порядке будут разбираться ситуации, когда, например, администрация города выдала разрешение на строительство объекта, который после принятия проекта не может быть возведен на запланированном месте, а застройщик уже вложил в него деньги и вырыл котлован.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Представим любой аэропорт в любой точке мира. Человек построил дом, получил на него документы, разрешение на строительство. Тем временем аэропорт продолжает работать, над домом летают самолеты, и человек приходит к транспортному прокурору и жалуется на то, что не может спать из-за того, что в окна турбореактивный двигатель ревет круглые сутки с периодичностью в полчаса. Он возьмет пробы почвы, воды, воздуха, будет просить восстановить его права на охрану окружающей среды, безопасность, здоровье. Как должен в таком случае поступить транспортный прокурор? А что, если однажды самолету нужно будет совершить незапланированную посадку и сброс топлива? Куда он приземлится и куда сбросит топливо? - задается вопросом глава надзорного ведомства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин во время своего визита на Средий Урал заявил, что настроен найти решение проблемы проектов приаэродромных территорий в первом полугодии 2021 года. "Седьмая подзона - шумовая - действительно накладывает ограничения на большое количество земли. Сейчас мы пытаемся найти компромисс между Воздушным и Градостроительным кодексами", - пояснил он.