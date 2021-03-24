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24.03.2021 11:45
Рубрика: Происшествия

Суд оставил под домашним арестом директора челябинского аэропорта

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Областной суд отказал генеральному директору "Челябинского авиапредприятия" в отмене домашнего ареста, под который его отправили по делу о страховом мошенничестве. Избранная на срок до 1 мая мера пресечения оставлена без изменения.

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- Обвиняемый по статье о хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая директор аэропорта заявил о несогласии с избранной мерой пресечения в виде домашнего ареста, - сообщила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Прокурор настаивал на законности принятого судом решения. Домашний арест лишает возможности обвиняемого повлиять ход следствия и оказать давление на коллег и подчиненных. В итоге, рассмотрев апелляционную жалобу, Челябинский областной суд оставил меру пресечения без изменения.

Как уже писала "РГ", менеджер оказался под прицелом УФСБ региона из-за ДТП, в которое он попал на служебном автомобиле Hyundai Equus в 2019 году. Понимая, что оставление места происшествия лишает его возможности получить страховку, директор авиапредприятия дал указание подчиненному инсценировать аварию.

Выполняя указания своего начальника, работник предоставил в страховую компанию фиктивные документы, на основании которых на ремонт иномарки было перечислено свыше 170 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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