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24.03.2021 16:18

Воды в растворе не обнаружено

Курганская компания заплатит свыше 70 миллионов рублей за загрязнение рек
Текст: Евгений Китаев, Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 63(8414)
Крупному водопользователю Курганской области за 2020 год начислили 74 миллиона рублей за сброс ненормативных стоков. В компании заявили: сумма в 10 раз превышает платежи за два предыдущих года, что является результатом ужесточения природоохранного законодательства.
Изношенные и морально устаревшие очистные сооружения - беда многих городов. Фото: Татьяна Андреева/РГ Изношенные и морально устаревшие очистные сооружения - беда многих городов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Изношенные и морально устаревшие очистные сооружения - беда многих городов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В то же время ресурсники признают: одна из причин - применение устаревших технологий очистки воды, при которых требования нормативов по сбросам технически невыполнимы. Очистные сооружения были спроектированы в 1980-х и только для хозбытовых стоков. Однако туда попадают и другие канализационные воды, в которых высока концентрация агрессивных химических средств. Специалисты это связывают с работой предприятий, сбрасывающих в общую сеть неочищенные промышленные стоки, а также с увеличением использования в быту моющих средств. Как рассказали в компании, это наглядно видно на примере индекса ХПК (химическое потребление кислорода в сточной воде), показывающего, сколько кислорода необходимо для окисления вредных веществ в литре воды. Для стабильной работы сооружений биологической очистки ХПК не должен превышать 900 миллиграммов на кубический дециметр, в реальности показатель в 4,5 раза выше, что означает дефицит кислорода, необходимого для жизнедеятельности активного ила, поясняет гендиректор "Водного союза" Владимир Овсянников. Но если с этой нагрузкой сооружения, работающие на пределе технических возможностей из-за 100-процентного износа, еще как-то справляются, то с залповыми сбросами неизвестных токсичных веществ бороться невозможно - сооружения выходят из строя. В результате активный ил погибает (на восстановление требуется более месяца) и эффективность биологической очистки резко снижается. Недостаточно очищенные стоки попадают в природный водный объект.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По словам руководителя, пробы не дают полной картины, лаборатория предприятия не может определить источники ядовитых загрязнений, а значит, найти недобросовестного потребителя, сбрасывающего в канализацию токсичные отходы. Обнаружить нарушителя сложно, потому что предприятия, да и граждане порой пользуются услугами теневых перевозчиков, которые сливают жидкие отходы где придется, чтобы не платить за их утилизацию (об этой проблеме "РГ" подробно писала в материале "Нужен антисептик", "Экономика Уральского округа" от 02.12.2020).

Вместе с тем в компании заверяют, что при поддержке областных властей планируют провести поэтапную реконструкцию сооружений (стоимость - два миллиарда рублей). По-видимому, нынешние многомиллионные платежи за ненормативные стоки не способствуют скорейшей реализации этого проекта.

Однако есть и другое видение ситуации. В частности, Ирина Гагарина, до недавнего времени возглавлявшая региональный департамент госрегулирования цен и тарифов, считает, что пострадавшей стороной в этой ситуации являются потребители, а не "Водный союз":

- Компания со дня своего основания оплачивает сверхнормативные сбросы в Тобол, вместо того чтобы принимать меры по их недопущению: эти платежи многократно перекрываются сборами с потребителей - субъектов предпринимательства и бюджетных учреждений. Причем им предъявляют счета не только за сверхнормативный сброс в водные источники, но и за негативное воздействие на систему канализации, а этот платеж, по сути, должен быть источником инвестиций в систему водоотведения, которых так и не случилось, - подчеркивает эксперт.

А как у соседей?

В пробах воды из стоков ливневой канализации и иных сливов в реку Миасс в центре Челябинска и ниже по течению зафиксировано превышение по многим вредным веществам, сообщил директор центра энергосбережения и экологии Магнитогорского государственного технического университета Дмитрий Иванов. Особенно беспокоит экологов наличие бактериологического загрязнения. Кроме того, отдельные пробы выявили "промышленный след": повышенная температура и содержание железа подсказывают, что производственные объекты сливают воду в хозбытовую канализацию без очистки. По некоторым данным, на территории Челябинска 95 процентов сетей ливневой канализации и выпусков ливневых сточных вод не имеют балансодержателей - они попросту бесхозные. Естественно, ни о каких очистных сооружениях на таких сетях речи не идет.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Челябинская область

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