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Рубрика: Экономика

Вакансия с гарантией

Новые субсидии бизнесу помогут безработным
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8414)
"Российская газета" публикует постановление правительства, благодаря которому любая организация сможет получить за трудоустройство одного безработного человека в среднем около 50 тысяч рублей. Это поможет обрести работу свыше 220 тысячам человек, которые официально зарегистрировались как безработные до начала этого года.
За трудоустройство каждого безработного работодателям выплатят около 50 тысяч рублей. Фото: Сергей Михеев/РГ За трудоустройство каждого безработного работодателям выплатят около 50 тысяч рублей. Фото: Сергей Михеев/РГ
За трудоустройство каждого безработного работодателям выплатят около 50 тысяч рублей. Фото: Сергей Михеев/РГ

Программа настроена таким образом, чтобы максимально способствовать сохранению места новому работнику до конца 2021 года - когда, как ожидается, восстановление экономики в основном завершится.

Фото: istockphoto
Оформить субсидию по найму работодатели смогут удаленно

Как пояснили в Минтруде России, средний размер субсидии - это сумма трех минимальных размеров оплаты труда, увеличенная на районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Предоставляться она будет по частям: первую часть работодатель получит после того, как человек отработает в организации один месяц, вторую - еще через два месяца, а третью часть - еще через три месяца.

"Это тот срок, в течение которого человек может адаптироваться к условиям и корпоративной культуре, сформировать необходимый набор навыков и закрепиться в организации", - пояснял министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Чтобы стать участником программы, организации должны подать заявление в службы занятости с перечнем вакантных должностей, это можно сделать через портал госуслуг. Через этот же портал работодателю нужно обращаться за "живыми деньгами" по истечении указанных выше сроков - но уже не в службу занятости, а в Фонд социального страхования.

Ключевое условие - сохранение занятости в организации на уровне не менее 80% до 15 декабря 2021 года. Иначе деньги придется вернуть в бюджет.

Практика предоставления работодателям подобных субсидий распространена за рубежом, указывает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он считает, что эта мера больше всего поможет тем, у кого или нет опыта (например, выпускникам вузов), или он основательно забыт, - им сложнее всего найти работу.

Минтруд предложил включать в стаж периоды обучения и переподготовки

Одновременно запущена программа профессиональной переподготовки нетрудоустроенных людей. С ее помощью можно будет бесплатно освоить востребованную в регионе профессию. Ожидается, что в 2021 году этой мерой поддержки воспользуются более 170 тысяч человек.

Также с марта заработал другой инструмент поддержки занятости - кредиты под 3% для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. В этой программе условием льготной ставки является сохранение заемщиком численности своих сотрудников на уровне 90%.

Безработица в России уверенно снижается шесть месяцев подряд, в феврале она составила 5,7% рабочей силы (4,2 млн человек), а на пике в августе было 6,4%. Официально зарегистрированными в службах занятости числились 2,2 млн человек, в том числе 1 млн получал пособие.

Наиболее сложная ситуация с занятостью - в 16 регионах. Это Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Тыва, Чувашия, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Белгородская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Курская, Орловская, Тамбовская области и Еврейская автономная область.

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