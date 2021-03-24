Программа настроена таким образом, чтобы максимально способствовать сохранению места новому работнику до конца 2021 года - когда, как ожидается, восстановление экономики в основном завершится.

Как пояснили в Минтруде России, средний размер субсидии - это сумма трех минимальных размеров оплаты труда, увеличенная на районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Предоставляться она будет по частям: первую часть работодатель получит после того, как человек отработает в организации один месяц, вторую - еще через два месяца, а третью часть - еще через три месяца.

"Это тот срок, в течение которого человек может адаптироваться к условиям и корпоративной культуре, сформировать необходимый набор навыков и закрепиться в организации", - пояснял министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Чтобы стать участником программы, организации должны подать заявление в службы занятости с перечнем вакантных должностей, это можно сделать через портал госуслуг. Через этот же портал работодателю нужно обращаться за "живыми деньгами" по истечении указанных выше сроков - но уже не в службу занятости, а в Фонд социального страхования.

Ключевое условие - сохранение занятости в организации на уровне не менее 80% до 15 декабря 2021 года. Иначе деньги придется вернуть в бюджет.

Практика предоставления работодателям подобных субсидий распространена за рубежом, указывает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он считает, что эта мера больше всего поможет тем, у кого или нет опыта (например, выпускникам вузов), или он основательно забыт, - им сложнее всего найти работу.

Одновременно запущена программа профессиональной переподготовки нетрудоустроенных людей. С ее помощью можно будет бесплатно освоить востребованную в регионе профессию. Ожидается, что в 2021 году этой мерой поддержки воспользуются более 170 тысяч человек.

Также с марта заработал другой инструмент поддержки занятости - кредиты под 3% для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. В этой программе условием льготной ставки является сохранение заемщиком численности своих сотрудников на уровне 90%.

Безработица в России уверенно снижается шесть месяцев подряд, в феврале она составила 5,7% рабочей силы (4,2 млн человек), а на пике в августе было 6,4%. Официально зарегистрированными в службах занятости числились 2,2 млн человек, в том числе 1 млн получал пособие.

Наиболее сложная ситуация с занятостью - в 16 регионах. Это Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Тыва, Чувашия, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Белгородская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Курская, Орловская, Тамбовская области и Еврейская автономная область.