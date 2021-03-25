Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. N 362 г. Москва "О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан"

Постановление Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан.

2. Фонду социального страхования Российской Федерации обеспечить ежемесячное представление в Федеральную службу по труду и занятости информации о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан в течение 3 рабочих дней после окончания отчетного месяца.

3. Федеральной службе по труду и занятости обеспечить мониторинг предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан с ежемесячным представлением доклада в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного месяца и с представлением итогового доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2022 г.

4. Федеральной службе по труду и занятости и Фонду социального страхования Российской Федерации заключить соглашение об информационном взаимодействии по вопросам осуществления предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

5. Федеральной службе по труду и занятости при участии Фонда социального страхования Российской Федерации давать разъяснения по применению настоящего постановления.

6. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации оказывать содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в реализации мероприятий по стимулированию к трудоустройству безработных граждан в рамках полномочий, предусмотренных Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М. Мишустин

Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий в 2021 году Фондом социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) из бюджета Фонда юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан (далее соответственно - работодатели, субсидии).

2. Целью предоставления субсидий является частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных граждан, которые отвечают следующим критериям:

а) на 1 января 2021 г. зарегистрированы в качестве безработных граждан в органах службы занятости;

б) на дату направления органами службы занятости для трудоустройства к работодателю являлись безработными гражданами;

в) на дату заключения трудового договора с работодателем не имели работы, не были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, единоличного исполнительного органа юридического лица, а также не применяли специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

3. Предоставление субсидий работодателям осуществляется Фондом за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Фонда из федерального бюджета.

4. Предоставление субсидий осуществляется Фондом на основании реестра для предоставления субсидий (далее - реестр) без заключения соглашения о предоставлении субсидии.

Предоставление субсидий осуществляется Фондом в пределах средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Фонда на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

5. Условиями для включения работодателя в реестр являются:

а) наличие государственной регистрации работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществленной до 1 января 2021 г.;

б) направление заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил;

в) отсутствие у работодателя на дату направления в Фонд заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

г) отсутствие у работодателя на дату направления в Фонд заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;

д) работодатель на дату направления в Фонд заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к работодателю другого юридического лица), ликвидации, в отношении работодателя не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а работодатели, являющиеся индивидуальными предпринимателями, не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

е) неполучение работодателем на дату направления в Фонд заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, из федерального бюджета средств в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил;

ж) работодатель на дату направления в Фонд заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

з) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц на дату направления в Фонд заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере работодателя;

и) трудоустройство работодателем безработных граждан на условиях полного рабочего дня с учетом режима рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка работодателя;

к) выплата работодателем заработной платы трудоустроенным безработным гражданам в размере не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда";

л) отсутствие у работодателя на дату направления в Фонд заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, задолженности по заработной плате;

м) наличие у Фонда свободных остатков лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, исходя из прогнозируемых кассовых расходов на предоставление субсидии работодателям, включенным в реестр или исключенным из реестра по методике, определяемой Фондом;

н) отсутствие у работодателя займа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. N 279 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности".

6. Основанием для отказа во включении в реестр является отсутствие свободных остатков лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, и (или) несоответствие работодателя условиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил.

7. Работодатель, направляя заявление, указанное в пункте 16 настоящих Правил, подтверждает соблюдение условий, установленных подпунктами "а", "в" - "л" и "н" пункта 5 настоящих Правил.

8. Фонд исключает работодателя из реестра при наличии оснований, указанных в пункте 23 настоящих Правил, и при получении заявления, указанного в пункте 14 настоящих Правил.

9. Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", увеличенной на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую численность трудоустроенных безработных граждан, соответствующих критериям, установленным пунктом 2 настоящих Правил (далее - трудоустроенные безработные граждане), по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоустройства.

10. Предоставление субсидии осуществляется Фондом:

а) по истечении 1-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина;

б) по истечении 3-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина;

в) по истечении 6-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина.

11. В целях предоставления субсидии работодатель направляет заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство безработных граждан, в органы службы занятости с использованием личного кабинета информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России" (далее - портал "Работа в России").

12. Форма заявления и перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, указанных в пункте 11 настоящих Правил, а также порядок их заполнения и формат предоставления утверждаются Федеральной службой по труду и занятости.

13. Органы службы занятости в рамках полномочий, предусмотренных Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", оказывают работодателю содействие в подборе необходимых работников из числа безработных граждан.

В приоритетном порядке указанный подбор осуществляется в отношении безработных граждан, относящихся к категории испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, граждане предпенсионного возраста, беженцы и вынужденные переселенцы, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые).

14. Работодатель вправе подать в Фонд заявление об отказе в предоставлении субсидии.

15. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере занятости населения:

а) направляют в Фонд с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда в течение 3 рабочих дней со дня трудоустройства безработных граждан по форматам, определяемым Фондом, сведения о работодателях, трудоустроивших безработных граждан, а также о трудоустроенных безработных гражданах;

б) ежемесячно представляют в Федеральную службу по труду и занятости информацию о численности трудоустроенных безработных граждан.

16. Работодатель не ранее чем через месяц после даты, с которой трудоустроенный безработный гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором, заключенным с работодателем, но не позднее 1 ноября текущего финансового года, направляет заявление о включении его в реестр, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью уполномоченного сотрудника работодателя, в федеральную государственную информационную систему "Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда с использованием информационных систем, применяемых работодателем для автоматизации своей деятельности, либо с помощью программного обеспечения, предоставляемого Фондом на безвозмездной основе посредством внешних сервисов информационного взаимодействия.

Указанное заявление формируется с использованием информационных систем, применяемых работодателем для автоматизации своей деятельности, либо с помощью программного обеспечения, предоставляемого Фондом на безвозмездной основе посредством внешних сервисов информационного взаимодействия.

17. Заявление, указанное в пункте 16 настоящих Правил, формируется с указанием:

а) следующих сведений о работодателе:

наименование организации;

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика;

код причины постановки на учет;

основной государственный регистрационный номер;

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;

реквизиты для перечисления субсидии (наименование банка, банковский идентификационный код, корреспондентский счет, номер расчетного счета или номер банковской карты, являющейся национальным платежным инструментом);

б) следующих сведений по каждому трудоустроенному безработному гражданину:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования;

сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

размер районного коэффициента;

дата заключения трудового договора и дата, с которой трудоустроенный безработный гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей;

дата и номер приказа работодателя о приеме на работу безработного гражданина;

в) сведений о подтверждении соответствия условиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил.

18. Формат представления заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, определяется Фондом.

19. Фонд (в том числе с использованием каналов межведомственного взаимодействия) осуществляет:

а) проверку работодателя и трудоустроенных безработных граждан на предмет включения сведений о них в состав сведений, направленных в Фонд в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил;

б) идентификацию трудоустроенных безработных граждан, указанных в заявлении, указанном в пункте 16 настоящих Правил, и проверку факта их трудоустройства у работодателя и выплаты им заработной платы в размере не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", в том числе с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета работника в системе индивидуального (персонифицированного) учета посредством направления запроса в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральную налоговую службу.

20. Указанные в пункте 19 настоящих Правил проверка и идентификация осуществляются Фондом по истечении каждого из периодов, указанных в пункте 10 настоящих Правил.

21. По итогам проверки и идентификации, установленных пунктом 19 настоящих Правил, для расчета размера субсидии принимаются только те трудоустроенные безработные граждане из числа указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 16 настоящих Правил, сведения о которых направлены в Фонд в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

22. В целях подтверждения соответствия работодателя условиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, Фонд вправе истребовать у работодателя соответствующие документы и осуществлять проверку работодателя.

23. Фонд в случае отрицательного результата проверки и идентификации, установленных пунктом 19 настоящих Правил, в течение 10 рабочих дней со дня направления заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, формирует сообщение об отказе работодателю в предоставлении субсидии и об исключении из реестра и направляет его работодателю в личный кабинет страхователя на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

24. Фонд в случае положительного результата проверки и идентификации, установленных пунктом 19 настоящих Правил, производит расчет размера субсидии в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

25. Предоставление субсидии осуществляется Фондом в течение 10 рабочих дней со дня направления заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, путем перечисления в соответствии с реквизитами, указанными работодателем в заявлении, указанном в пункте 16 настоящих Правил, на расчетные счета работодателя, открытые в российских кредитных организациях.

26. Предоставление субсидии по истечении 3-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина и по истечении 6-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина производится Фондом после проведения проверки и идентификации, установленных пунктом 19 настоящих Правил, по истечении соответственно 102 и 192 дней после дня, с которого трудоустроенный безработный гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором, заключенным с работодателем, но не позднее 1 ноября текущего финансового года, в порядке, предусмотренном пунктами 21-25 настоящих Правил.

27. В случае изменения численности трудоустроенных безработных граждан, а также в случае обнаружения работодателем ошибок, влияющих на расчет размера субсидии, допущенных им при направлении заявления, указанного в пункте 16 настоящих Правил, для перерасчета размера субсидии, предоставленной Фондом, работодатель направляет в Фонд заявление в порядке, установленном пунктом 16 настоящих Правил, с пояснением работодателя, подтверждающим обоснованность такого перерасчета.

Формат представления указанного заявления определяется Фондом.

28. В случае отрицательного результата проверки и идентификации, предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил, Фонд в течение 10 рабочих дней со дня направления заявления, указанного в пункте 27 настоящих Правил, формирует сообщение об отказе в перерасчете размера субсидии и направляет его работодателю в личный кабинет страхователя на официальном сайте Фонда в сети "Интернет".

29. После проведения проверки и идентификации, предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил, Фонд производит перерасчет размера субсидии и осуществляет его перечисление работодателю в течение 10 рабочих дней со дня направления заявления, указанного в пункте 27 настоящих Правил.

30. Информация о перечислении субсидии направляется Фондом работодателю в личный кабинет страхователя на официальном сайте Фонда в сети "Интернет" не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем перечисления средств работодателю.

31. Работодатель, направляя заявление, указанное в пункте 16 настоящих Правил, дает согласие:

а) на осуществление Фондом и органом государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами (далее - обязательные проверки);

б) на возврат в доход бюджета Фонда полученной субсидии, при использовании которой было допущено несоблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидии, выявленное по результатам обязательных проверок;

в) на достижение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 35 настоящих Правил.

32. Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, указанных в подпунктах "а" и "в" пункта 5 настоящих Правил, осуществляется Фондом с использованием сведений, получаемых в том числе по каналам межведомственного взаимодействия.

33. В случае установления факта выплаты трудоустроенным безработным гражданам за счет Фонда пособий по временной нетрудоспособности, периоды которой совпали полностью или частично с периодами, установленными пунктом 10 настоящих Правил, денежные средства в размере, равном сумме пособий по временной нетрудоспособности, подлежат возврату работодателем в бюджет Фонда в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. В случае установления по итогам обязательных проверок факта несоблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящими Правилами, а также в случае недостижения результата предоставления субсидии, установленного пунктом 35 настоящих Правил, соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета Фонда:

а) в течение 10 рабочих дней со дня получения работодателем требования, направленного Фондом;

б) в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, при наличии у работодателя представления и (или) предписания уполномоченного органа государственного финансового контроля.

35. Результатом предоставления субсидии является сохранение работодателем занятости на 15 декабря 2021 г. не менее 80 процентов численности трудоустроенных безработных граждан.

Оценка результата предоставления субсидии осуществляется Фондом с использованием сведений, получаемых по каналам межведомственного взаимодействия из информационных систем Пенсионного фонда Российской Федерации.

36. В случае если работодателем по состоянию на 15 декабря 2021 г. допущено недостижение значения результата предоставления субсидии, установленного пунктом 35 настоящих Правил, размер средств, подлежащих возврату в бюджет Фонда до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (V возврата ), рассчитывается по формуле:

V возврата = V суб х k ,

где:

V суб - размер субсидии, предоставленной работодателю;

k - коэффициент возврата субсидии.

37. Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле:

где:

T - фактически достигнутое на 15 декабря 2021 г. значение результата предоставления субсидии;

S - плановое значение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 35 настоящих Правил.

38. Основанием для освобождения работодателя от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 36 настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

39. Фондом и органом государственного финансового контроля осуществляются обязательные проверки соблюдения работодателем целей, условий и порядка предоставления субсидии.