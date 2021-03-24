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24.03.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Росстат: Цены на мясо птицы и яйца продолжили расти

Текст: Татьяна Карабут
На прошлой неделе с 16 по 22 марта 2021 года все продукты, на которые цены были зафиксированы, продолжили дорожать, следует из данных Росстата.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Так, 1,5% прибавило в стоимости мясо кур. При этом в некоторых регионах рост достигал 7,7%. С начала года рост составил 12,1%. Цены на куриные яйца выросли на 1,3%, с начала года - на 5,3%. Максимальный рост в отдельных регионах составил более 5%. Производители этих товаров двумя неделями ранее договорились не повышать отпускные цены как минимум ближайшие два месяца.

На сахар-песок цены выросли на 0,8%. А подсолнечное масло подорожало на 0,5%. На эти продукты цены зафиксированы еще в конце прошлого года до 1 апреля 2021 года по соглашениям между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями. На днях стало известно, что правительство допускает их продление: по сахару - до июня, маслу - до октября этого года.

Из других продуктов существенно подорожала разве что баранина - на 1,5%. Другое мясо тоже выросло в цене, но незначительно: говядина - на 0,5%, свинина - на 0,3%. Цены на гречку увеличились на 0,6%.

Продолжили дешеветь огурцы (на 9,7% за неделю) и помидоры (на 2,8%). За счет этого вся плодоовощная продукция стала дешевле на 1%. Однако морковь подорожала на 3,2%, картофель - на 3,1%, лук - на 2%, капуста белокочанная - на 1,5%, яблоки - на 0,1%.

Снизились цены: на пшено - на 0,4%, консервы мясные, рис, конфеты шоколадные - на 0,1%. Цены на консервы мясные и овощные для детского питания, чай черный и соль не изменились.

В целом инфляция после некоторого замедления неделей раньше (до 0,1%) на прошлой неделе снова ускорилась до 0,2%.

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