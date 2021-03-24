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Сарик Андреасян устроил погром на радио из-за звонка слушательницы

Новости
    24.03.2021, 11:23
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Режиссер Сарик Андреасян поругался со слушательницей и ведущей, разбив стену в студии радио "Комсомольская правда".

Фото: kinopoisk.ru
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Далеко не самый коммерчески успешный постановщик был приглашен для обсуждения в эфире своего нового сериала "Чикатило".

Ближе к концу передачи одна из позвонивших слушательниц высказала мнение о недопустимости выпуска проектов подобной тематики, а перевившему ее Андреасяну она посоветовала "езжать в свою Армению".

После этого кинематографист не смог сдержать эмоций и перешел на повышенные тона. Возможно, из-за накалившейся обстановки радиоведущая ошиблась и неправильно назвала фамилию режиссера, и он, сделав ей об этом замечание, с силой бросил наушники на стол.

Затем, по информации издания, уходя из помещения ударил ногой стену, декоративно отделанную кирпичом, отколов от нее несколько фрагментов.

Премьера сериала про маньяка Андрея Чикатило состоялась 18 марта 2021 года в сервисе Okko.

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