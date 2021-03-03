Комик Михаил Галустян выиграл суд у режиссера Сарика Андреасяна

Новость, которую мы, взяв себя в руки, не станем комментировать, а просто протранслируем: популярный российский комик Михаил Галустян отсудил у деятельного российского режиссера, продюсера, сценариста и игрока в КВН Сарика Андреасяна права на художественный фильм "Непрощенный". Об этом сообщил Mash.

Как уточнено, кинокомпания Галустяна "Фреш-фильм" вложила в "Кому", проект студии Сарика, пятнадцать миллионов рублей. После того, как в прокате провалился супергеройский фильм "Защитники", Фонд кино потребовал вернуть деньги, и студия Андреасяна оказалась на грани банкротства.

В результате Сарик с братом перешли в компанию "Большое кино" и выпустили "Кому", которая собрала в прокате только 2,5 миллиона долларов. Что в два раза меньше потраченных на ленту средств.

Михаил захотел вернуть свои вложения через суд, на что режиссер предложил актеру вместо денег передать ему права на драму с Дмитрием Нагиевым "Непрощенный". Которая в прокате окупиться смогла - почти 400 000 000 рублей кассы при бюджете в 82,5 миллиона.