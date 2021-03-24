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24.03.2021 18:12
Рубрика: Легковые авто

Skoda отказалась от идеи привезти в Россию Octavia в кузове универсал

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Новая Skoda Octavia в кузове универсал не появится в России. Об этом "РГ" заявил глава марки в нашей стране Ян Прохазка. По его словам, такой автомобиль пришлось бы импортировать в РФ, а это значит, что он стоил бы слишком дорого.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Топ-менеджер также рассказал, когда начнутся продажи Octavia с 1,6-литровым "атмосферником" мощностью 110 л.с. и 190-сильным вариантом с 2,0-литровым мотором. Это должно произойти уже в апреле.

Пока автомобиль оснащается 150-сильным турбомотором объемом 1,4 литра с 6-ступенчатой "механикой", либо с 8-ступенчатым "автоматом".

Новая Skoda Octavia в кузове лифтбек на российском авторынке появилась в ноябре 2020 года. Базовая стоимость машины составляет 1 443 000 рублей. Модель производят по полному циклу на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Skoda не будет продавать в России бюджетный кроссовер Kushaq.

#Skoda