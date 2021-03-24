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24.03.2021 09:07
Рубрика: Легковые авто

Стали известны подробности о новой Mazda CX-5

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Ренат Закиев/ РГ Фото: Ренат Закиев/ РГ
Фото: Ренат Закиев/ РГ

Компания Mazda разрабатывает линейку новый двигателей с шестью цилиндрами в рядной конфигурации, сообщает издание Best Car. Оснащать ими будут модели на новой платформе с классической компоновкой, проектируемой Mazda совместно с Toyota. Одной из них станет бестселлер Mazda последних 10 лет кроссовер CX-5.

Фото: Пресс-служба Mazda
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Новые рядные "шестерки" по поршням и шатунам будут унифицированы с нынешними моторами Mazda. Беря в расчет диаметр, ход поршня и рабочий объем цилиндра современных двигателей Mazda несложно выяснить, что объем новых "шестерок" будет ровно 3,0 л. Они продолжат развитие концепции энергоэффективности Skyactiv, одной из основных элементов которой является необычно высокая степень сжатия рабочей смеси. В новом семействе, как ожидается, выйдет и вариант с электромеханическим компрессором Skyactiv-X, и турбодизель.

Двигатели будут устанавливать на новый среднеразмерный седан Mazda6, который в следующем поколении претерпит фундаментальную перемену, впервые перейдет на заднеприводную компоновку с продольным расположением двигателя и будет позиционироваться как автомобиль премиум-сегмента.

Но это не все. Как выяснилось, эту же метаморфозу претерпит и новый CX-5, появление которого на рынке ожидается в 2023 году. Третьей моделью Mazda на новой заднеприводной платформе станет имиджевый кроссовер CX-50 с более рискованным и вместе с тем ярким дизайном.

#Mazda