Subaru выпустит Outback для серьезного бездорожья. Известна дата премьеры

Неделю назад марка Subaru анонсировала появление чего-то "дикого". Новый тизер внёс конкретику: подготовку для серьёзного бездорожья получит Outback.

"Легендарный Outback - самый мощный и надёжный автомобиль в линейке Subaru, - сообщили в своей аннотации к изображению в пресс-службе марки. - Но что если мы пошли дальше? Или выше? Будьте готовы поднять свои приключения на новый уровень с Outback в новом исполнении - с ещё большими внедорожными возможностями".

Больше никакой информации о новинке компания не предоставила. По тизеру можно лишь сказать, что новая версия универсала получит другие колёсные диски и усиленный защитный обвес из неокрашенного пластика.

Премьера Subaru Outback "с ещё большими внедорожными способностями" состоится 30 марта 2021 года.

В России цены на модель лежат в диапазоне от 3 049 000 до 4 099 900 рублей.