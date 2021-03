Тизер: у нового фильма авторов "Гравити Фолз" появилась дата премьеры

Есть все шансы, что будет не менее здорово, чем раньше: на YouTube-канале сервиса Netflix замечен тизер мультфильма "На связи" (The Mitchells vs. the Machines). Там же - дата релиза: 30 апреля.

Авторы предстоящего анимационного праздника: режиссеры-сценаристы Майкл Рианда и Джефф Роу ("Гравити Фолз") и лауреаты премии "Оскар", продюсеры "Лего. Фильма" и отличного мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" Фил Лорд и Кристофер Миллер.

На оригинальной озвучке - Эбби Джейкобсон, Дэнни Макбрайд, Майя Рудольф, Эрик Андре и Оливия Колман.

По центру истории - семья Митчеллов, где старшая дочь, гик Кэти, отбывает из родительского дома в киношколу. Отец семейства, истосковавшийся по живому общению с чадами, целыми днями ковыряющимися в своих гаджетах, придумывает напоследок отправиться в большое совместное путешествие. С которым не совсем кстати совпадает восстание машин.

