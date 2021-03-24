Трусова объяснила срыв в короткой программе

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала, что помешало ей чисто откатать короткую программу на дебютном взрослом чемпионате мира в Стокгольме.

Из-за ошибки на приземлении с тройного лутца фигуристка осталась без каскада, что сразу отбросило ее на 12-е место. Саша, набравшая 64,82 балла, серьезно отстает от лидирующей тройки: Анны Щербаковой - Рики Кихиры - Елизаветы Туктамышевой (81 балл - 79,08 - 78,86 соответственно).

"В последнее время сильно волнуюсь на соревнованиях. Сегодня я не справилась с волнением, - объяснила Трусова журналистам. - Не знаю, что является причиной, буду думать и постараюсь кататься чисто".

Отметим, что в короткой программе Александра не стала прыгать аксель в 3,5 оборота, который у нее получался на тренировках перед стартом турнира. В прокате она ограничилась "дупелем".

"Тройной аксель не получался в программе утром, поэтому решили, что лучше прыгнуть двойной, - сказала Саша. - О количестве четверных в произвольной программе говорить не буду. Все увидите в пятницу".

В заявке Трусова указала, что будет прыгать три "квада". Однако на тренировке она исполнила программу с пятью четверными прыжками.