У колдуньи из Лиги справедливости Затанны появится сольный фильм

Одна из могущественнейших колдуний комиксов DC, наделенная множественными магическими умениями Затанна Затара может получить собственный фильм.

Более того, как передает Variety, сценарий к картине про экс-участницу Лиги справедливости напишет Эмирельд Феннелл, получившая номинации на "Оскар" за ленту "Девушка, подающая надежды". Причем картина идет на пять статуэток, включая номинацию "Лучший фильм".

В случае, если предприятие выгорит, картина про Затанну пополнит на глазах чудовищно распухающую киновселенную DC, сделав ее там второй женщиной-супергероиней с сольным фильмом.

Я хочу, чтобы про Затанну сняли фильм или хотя бы сериал. На мой взгляд, она очень прикольный персонаж.#Zatanna #dccomics pic.twitter.com/GQEQHfDIdy — MERCY (@Mercy41181917) March 24, 2021

Продюсер предприятия - Джей Джей Абрамс. По сроками и касту данных нет пока. Режиссер не определен. Хотя не стоит исключать, что это кресло тоже займет Феннелл.

Затанна дебютировала в комиксах в 1964-м. Это дочь иллюзиониста Джованни Затары, чья семья принадлежит к виду Homo magi, то есть категории граждан, владеющих настоящей магией.

Волшбе обучалась у колдуна Ника Некро, став его любовницей. Но закончилось всё раздраем и оккультными битвами. В чем ей помогал тот самый Джон Константин. Причем в процессе "что-то пошло не так", и Джованни Затара был ритуально сожжен заживо.

После, когда мир стала страшить Чародейка, Мадам Ксанаду собрала Темную Лигу справедливости, куда, помимо Затанны и Константина, вошли Мертвец и Тень.

Персонаж неоднократно появлялся в анимационных проектах по миру DC и в игровом сериале "Тайны Смолвиля". А также в многочисленных видеоиграх.