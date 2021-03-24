В ЦАГИ испытали модель легкого конвертируемого самолета

Ученые ЦАГИ испытали модель легкого конвертируемого самолета с модифицированными элементами компоновки. Работы проводились в аэродинамической трубе Т-102.

Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на расстояние 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км. Крейсерская скорость воздушного судна составляет 480 км/ч. Такую машину очень ждут на рынке местных и региональных перевозок России.

Но что, пожалуй, особенно важно? Легкий конвертируемый самолет может использоваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Если совсем просто, то при необходимости можно изменить компоновку салона.

Надо сказать, что специалисты уже давно работают над созданием подобной авиационной техники. Нынешним исследованиям предшествовала разработка концепции легкого конвертируемого самолета, выполненная учеными ЦАГИ, и серия экспериментов в аэродинамических установках. Например, исследования по защите от обледенения. Также было испытано несколько вариантов элементов компоновки модели (фюзеляжа, оперения, крыла и других), в том числе - с внешним баком для криогенного топлива. В результате были получены характеристики продольной и боковой устойчивости модели на режимах взлета, посадки и крейсерского полета с учетом обдува от работающих винтов.

На данном этапе исследований сотрудники центра авиационной науки определили влияние новых вариантов обтекателей шасси, вертикального оперения, зализа между крылом и фюзеляжем, а также мотогондол на аэродинамические характеристики модели.

Как рассказали специалисты, модифицированные элементы направлены на снижение лобового сопротивления летательного аппарата на крейсерском режиме полета, повышение его летного качества и топливной эффективности. Новое вертикальное оперение предназначено для улучшения боковой управляемости самолета за счет увеличения эффективности руля направления на больших углах отклонения.

Результаты испытаний показали: модификации компоновки модели дают ожидаемый прирост аэродинамических характеристик. Данные исследований согласуются с оценками, полученными в расчетах. На следующем этапе экспериментов специалисты ЦАГИ продолжат исследования аэродинамических свойств модификации самолета, имеющего внешний бак для криогенного топлива.