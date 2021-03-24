В ЦАГИ испытали модель легкого конвертируемого самолета

Новости

Два игрока "Тамбова" вызваны в РФС из-за подозрений в ставках на матчи 11:40
Открыта регистрация на "золотые стажировки" для студентов и выпускников 11:37
Сотрудники МВД задержали "положенца по Татарстану" 11:31
В апреле москвичи смогут наблюдать первый в этом году звездный дождь 11:31
Оперштаб: Еще 1593 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:17
В России создадут многоразовый космический корабль по типу "Бурана" 11:17
В Минэнерго оценили риски отсоединения Украины от энергосистемы с РФ 11:14
Кравцов: В школьные учебники добавили тему семьеведения 11:06
МВД не будет упразднять транспортную полицию 11:06
Яровая займется координацией инициатив по помощи многодетным в РФ 10:59
В четверг в столицу придет метеорологическая весна 10:58
У нового фильма Клинта Иствуда появилась дата премьеры 10:56
В подмосковном частном доме обнаружили истощенную девочку-маугли 10:55
Вышел русский трейлер шоу про викторианских супергероинь "Невероятные" 10:48
Армения отменила военное положение 10:44
Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 10:44
Собянин рассказал, как благоустроят Красную Пресню 10:42
Умер актер Джордж Сигал 10:42
Открытый урок для школьников пройдет в День театра 10:42
Автомобилистам в Москве пока не советуют менять резину 10:41
Житель Твери не пришел за выигранными 335 миллионами рублей 10:39
В Подмосковье наступает время гадюк 10:33
В России снизилось число несовершеннолетних преступников 10:29
В КЧР спасли беременную женщину с 90-процентным поражением легких 10:27
В СФ оценили выводы Венецианской комиссии по поправкам в Конституцию РФ 10:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
24.03.2021 11:13
Рубрика: Экономика

В ЦАГИ испытали модель легкого конвертируемого самолета

Текст: Наталия Ячменникова
Ученые ЦАГИ испытали модель легкого конвертируемого самолета с модифицированными элементами компоновки. Работы проводились в аэродинамической трубе Т-102.
Фото: ЦАГИ Фото: ЦАГИ
Фото: ЦАГИ

Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на расстояние 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км. Крейсерская скорость воздушного судна составляет 480 км/ч. Такую машину очень ждут на рынке местных и региональных перевозок России.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Ученые ЦАГИ разработали концепцию микрорельефа поверхности для крыла самолета

Но что, пожалуй, особенно важно? Легкий конвертируемый самолет может использоваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Если совсем просто, то при необходимости можно изменить компоновку салона.

Надо сказать, что специалисты уже давно работают над созданием подобной авиационной техники. Нынешним исследованиям предшествовала разработка концепции легкого конвертируемого самолета, выполненная учеными ЦАГИ, и серия экспериментов в аэродинамических установках. Например, исследования по защите от обледенения. Также было испытано несколько вариантов элементов компоновки модели (фюзеляжа, оперения, крыла и других), в том числе - с внешним баком для криогенного топлива. В результате были получены характеристики продольной и боковой устойчивости модели на режимах взлета, посадки и крейсерского полета с учетом обдува от работающих винтов.

На данном этапе исследований сотрудники центра авиационной науки определили влияние новых вариантов обтекателей шасси, вертикального оперения, зализа между крылом и фюзеляжем, а также мотогондол на аэродинамические характеристики модели.

Как рассказали специалисты, модифицированные элементы направлены на снижение лобового сопротивления летательного аппарата на крейсерском режиме полета, повышение его летного качества и топливной эффективности. Новое вертикальное оперение предназначено для улучшения боковой управляемости самолета за счет увеличения эффективности руля направления на больших углах отклонения.

Результаты испытаний показали: модификации компоновки модели дают ожидаемый прирост аэродинамических характеристик. Данные исследований согласуются с оценками, полученными в расчетах. На следующем этапе экспериментов специалисты ЦАГИ продолжат исследования аэродинамических свойств модификации самолета, имеющего внешний бак для криогенного топлива.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

Интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой. Главное
СК проверит организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля
Правительство Пензенской области ушло в отставку
В Совфеде предложили проиндексировать пенсии старшим по дому
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы