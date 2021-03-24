В ФАС не нашли причин для роста цен на бензин

Предпосылки для роста цен на автомобильное топливо в розничном сегменте отсутствуют. Об этом заявил начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Армен Ханян.

"Явные предпосылки к росту цен в розничном сегменте отсутствуют", - сказал он РИА Новости.

Ханян пояснил, что, по данным ФАС, объемы предложений нефтепродуктов на рынке должны возрасти и "стабилизироваться в части регулярности и равномерности", а запасы топлива на НПЗ и нефтебазах позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка.

Ранее Независимый топливный союз (НТС) пообещал потребителям подорожание бензина до конца года - в "худшем варианте" до 14%. Однако контрольное ведомство опровергло этот прогноз.

"В рамках биржевого комитета ФАС России и Минэнерго России даны рекомендации нефтяным компаниям по скорейшему доведению объемов производства и реализации нефтепродуктов, в том числе на биржевых торгах. В розничном сегменте имеется достаточный запас прочности. Доходность сетей АЗС позволяет удержать цены на нынешнем уровне", - отметил Ханян.

Он также подчеркнул, что большинство НПЗ, которые из-за низкого спроса в период пандемии встали на профилактические работы, уже в первых числах июня вернутся к работе. "В нынешнее непростое время желательно не поддаваться панике в целях недопущения спекулятивных действий со стороны участников рынка", - рекомендовал представитель ФАС.