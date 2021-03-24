В Иране стартовали "живые" продажи российского "Патриота"

Иранский дистрибьютор УАЗа - Soroush Diesel - сообщил о старте "живых" продаж "Патриота" в Исламской республике на условиях "пришел - купил". Заказы на российские внедорожники в Иране принимали с сентября 2020 года, однако до сих пор машины отгружали только местным госучреждениям.

Soroush Diesel закупает автомобили у Ульяновского автозавода в виде крупноузловых комплектов, которые по прибытии собирает в готовые автомобили, а затем выставляет на продажу, следует из сообщений иранских СМИ. Пассажирский УАЗ "Патриот" стоит заметно дешевле ближайших массогабаритных аналогов под другими марками - менее 20 000 долларов.

Модели в спецификации для Ирана ничем не отличаются от аналогичных машин для России, то есть они имеют бензиновый 2,7-литровый двигатель ZMZ Pro (149 л.с.), 5-ступенчатую МКП Dymos, подключаемый полный привод.

Сборка внедорожников с 6-ступенчатым "автоматом" будет налажена со следующей партией и поступит в продажу в конце лета. Все собираемые в Иране внедорожники оснащены передними подушками безопасности, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем и функцией навигации, а также системой курсовой устойчивости.

Помимо "Патриота" иранцам предлагаются версия "Пикап", а также легкие 1,5-тонные грузовики семейства "Профи".