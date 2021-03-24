Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.03.2021 13:04
Рубрика: Российский автопром

В Иране стартовали "живые" продажи российского "Патриота"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба УАЗа Фото: Пресс-служба УАЗа
Фото: Пресс-служба УАЗа

Иранский дистрибьютор УАЗа - Soroush Diesel - сообщил о старте "живых" продаж "Патриота" в Исламской республике на условиях "пришел - купил". Заказы на российские внедорожники в Иране принимали с сентября 2020 года, однако до сих пор машины отгружали только местным госучреждениям.

Фото: Пресс-служба УАЗа
УАЗ выпустит "экономичный" "Патриот"

Soroush Diesel закупает автомобили у Ульяновского автозавода в виде крупноузловых комплектов, которые по прибытии собирает в готовые автомобили, а затем выставляет на продажу, следует из сообщений иранских СМИ. Пассажирский УАЗ "Патриот" стоит заметно дешевле ближайших массогабаритных аналогов под другими марками - менее 20 000 долларов.

Модели в спецификации для Ирана ничем не отличаются от аналогичных машин для России, то есть они имеют бензиновый 2,7-литровый двигатель ZMZ Pro (149 л.с.), 5-ступенчатую МКП Dymos, подключаемый полный привод.

Сборка внедорожников с 6-ступенчатым "автоматом" будет налажена со следующей партией и поступит в продажу в конце лета. Все собираемые в Иране внедорожники оснащены передними подушками безопасности, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем и функцией навигации, а также системой курсовой устойчивости.

Помимо "Патриота" иранцам предлагаются версия "Пикап", а также легкие 1,5-тонные грузовики семейства "Профи".

#УАЗ