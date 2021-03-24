В продаже появился редкий внедорожник "Тигр" за 8,2 млн рублей

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже ГАЗ-2330 "Тигр".

Идеальный экземпляр 2007 года выпуска из Звенигорода оценивается в 8 200 000 рублей. К слову, сегодня за 6 100 000 рублей можно приобрести новый Mercedes-Benz GLE.

Подержанный ГАЗ "Тигр" за 14 лет успел пробежать всего 12 000 километров. Как пишет владелец, машина не видела грязи и не требует вложений. При этом автомобиль дорабатывался для себя.

Редкий российский внедорожник получил "кенгурятник" с противотуманными фарами и светотехнику на крыше. На пятидверный кузов нанесено защитное покрытие Raptor.

Что касается интерьера, то он полностью обшит кожей с красной прострочкой. Также машина имеет дополнительную шумоизоляцию, предпусковой подогреватель, камеру заднего вида и рацию.

Полноприводный автомобиль оснащается 205-сильным турбодизелем Cummins объёмом 5,9 литра и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

ГАЗ "Тигр" выпускается с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе. Модель поставляют в армию и силовые структуры. В гражданской небронированной модификации "Тигр" собирают по индивидуальным заказам. Но из-за особенностей конструкции и высокой стоимости у частных клиентов внедорожник не пользуется спросом.