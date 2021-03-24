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24.03.2021 13:04
Рубрика: Спорт

В РФС подтвердили проверку двух игроков "Тамбова" на участие в тотализаторе

Текст: Максим Домчев

В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили информацию о проверке вероятного участия игроков "Тамбова" в договорных матчах.

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Ранее в прессе сообщалось о вызове двоих игроков "Тамбова" в РФС по делу о возможном участии в тотализаторе. Позже эту информацию подтвердили в

"В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков "Тамбова" по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка", - цитирует ТАСС службу коммуникаций РФС.

Подозрение пало на два матча с участие "Тамбова" - против "Сочи" и "Краснодара", проигранных с общим счетом 0:9. Однако главный тренер команды Сергей Первушин заявил, что не верит в то, что игроки ставили на матчи с участием своего клуба.

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