В РФС подтвердили проверку двух игроков "Тамбова" на участие в тотализаторе

В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили информацию о проверке вероятного участия игроков "Тамбова" в договорных матчах.

Ранее в прессе сообщалось о вызове двоих игроков "Тамбова" в РФС по делу о возможном участии в тотализаторе. Позже эту информацию подтвердили в

"В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков "Тамбова" по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка", - цитирует ТАСС службу коммуникаций РФС.

Подозрение пало на два матча с участие "Тамбова" - против "Сочи" и "Краснодара", проигранных с общим счетом 0:9. Однако главный тренер команды Сергей Первушин заявил, что не верит в то, что игроки ставили на матчи с участием своего клуба.