Два игрока "Тамбова" вызваны в РФС из-за подозрений в ставках на матчи

Два игрока "Тамбова" вызваны в Российский футбольный союз (РФС) из-за подозрений в участии в тотализаторе.

В частности, подозрение вызвали два матча с участием команды - против "Сочи" и "Краснодара", завершившихся с общим счетом 0:9, сообщает "Спорт-Экспресс".

В клубе подтвердили информацию о вызове игроков в РФС. "Да, два игрока вызваны в РФС. Раз их вызвали, значит для этого есть основания", - сказала ТАСС генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

В последнее время "Тамбов" испытывает проблемы с финансированием и имеет долги по зарплате перед игроками. Зимой клуб покинула большая группа футболистов, а уже весной ушел голкипер Сергей Рыжиков.