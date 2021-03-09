Вратарь Рыжиков покидает "Тамбов"

Сорокалетний голкипер Сергей Рыжиков принял решение покинуть футбольный клуб "Тамбов". Как сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, речь может идти и о завершении карьеры.

"Сергей действительно покидает "Тамбов". Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет. Только что разговаривали с ним по телефону, поблагодарили друг друга за работу. Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьей. Поэтому можно сказать, что уходит по семейным обстоятельствам. Накопилась определенная физическая и моральная усталость. Скорее всего, речь идет о завершении карьеры", - цитирует Худякова Sport24.

Ранее агент футболиста заявил о том, что Рыжиков не будет выступать за клуб до тех пор, пока не будут выполнены обязательства по контракту.

"Тамбов" испытывает серьезные проблемы с финансированием и зимой мог сняться с чемпионата России. В итоге стараниями РПЛ было найдено решение, по которому клуб доиграет сезон.

Рыжиков перешел в "Тамбов" летом прошлого года и провел за команду 20 матчей в РПЛ.