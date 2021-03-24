Видео: высадка грузовиков с парома в реку восхитила иностранцев

Что русскому хорошо, то немцу смерть. А что для европейцев "невероятный квест с десятком увлекательных препятствий", то для российских автомобилистов ежедневный путь по бездорожью из отдаленного поселка в райцентр на работу и за покупками.

Это видео, снятое где-то на необъятных сибирских просторах, для большинства наших сограждан - суровая обыденность. Паром не смог причалить к берегу и потому добрый десяток КамАЗов и "Уралов" десантировался прямо в воду. Самосвалы, бензовозы, автокраны один за другим спокойно съезжали в ледяную воду, окунаясь почти по окна кабины, и словно по привычной грунтовке, спокойно ехали по дну к суше.

В Рунете ролик фактически прошел незамеченным - ну а кому сейчас за рулем легко? Кто-то по гололеду едет, кто-то через непролазную грязь - а вот на избалованных автобанами иностранцев произвел сильное впечатление.

"Следовало бы использовать более длинный пандус", неуверенно предположил на зарубежном форуме кто-то далекий от российских реалий. "Это российская техника, - возразили в ответ. - Она привыкла к жесткому обращению".

"Они слышали что-нибудь о мостах?", попытался пошутить пользователь, видимо, слабо представляющий просторы Сибири. "Это земля не для робких мужчин", - прозвучало в ответ в следующем комментарии. "Опытные профессионалы, которые делают это регулярно. Я впечатлен".

Герои этого видео, если бы прочли эти комментарии, наверное, немало бы позабавились, ведь после высадки в воду их ждала дорога через непролазную грязь и бурелом, а вот это действительно испытание на прочность.