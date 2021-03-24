Военные не пострадали в результате обстрела базы США в Сирии

Пентагон опроверг информацию о пострадавших американских военных в результате ракетной атаки в Сирии. Напомним, вечером 23 марта неизвестные обстреляли базу США в провинции Дейр-эз-Зор (северо-восток САР). Данный военный объект находится рядом с нефтяным месторождением Коноко.

"Сегодня утром одна ракета разорвалась в сотнях метров от базы. Никто не пострадал, ущерба нанесено не было", - заявил Уэйн Маротто, официальный представитель возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции. Его слова приводит ТАСС.

Американские военные объекты начали появляться в сирийских провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор в 2015 году. И это первый случай обстрела за шесть лет. Нефтяные месторождения на восточном берегу Евфрата сейчас находятся под совместным контролем американцев и курдских вооруженных формирований.