Зеленский подписал указ о национализации авиакомпании "Мотор Сич"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении ПАО "Мотор Сич" в собственность государства. Информация об этом опубликована на сайте украинского лидера.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", - говорится в документе.

Ранее 11 марта СНБО Украины было принято решение о национализации предприятия по производству авиационных двигателей "Мотор Сич". Тогда секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов заявил, что завод вернут государству "конституционным способом". 20 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал 100 процентов акций и имущество предприятия.