Суд в Киеве арестовал имущество и акции предприятия "Мотор Сич"

Шевченковский районный суд Киева по материалам СБУ арестовал весь имущественный комплекс и 100 процентов акций авиастроительного предприятия "Мотор Сич", передает ТАСС.

По результатам судебного рассмотрения имущество было передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Сейчас досудебные расследования по "Мотор Сич" осуществляются по признакам нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций, а также диверсионной и подрывной деятельности. При этом утверждается, что "Мотор Сич" продолжит работу.

В 2016 году инвесторы из КНР приобрели 56% акций "Мотор Сич". В августе 2019 года они подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В это же время американская газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении Вашингтона не допустить переход завода под контроль китайского капитала. В конце января 2021 года на Украине были введены санкции против инвесторов "Мотор Сич". В марте 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киев решил вернуть компанию в госсобственность "законным и конституционным способом в ближайшее время".