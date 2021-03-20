Новости

Мирзов присоединился к сборной России в Сочи 13:17
Источник: "Монако" отпустит Головина на матч против Словении 13:11
Вышел новый трейлер "Годзиллы против Конга" 13:02
В Японии опасаются цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2 12:47
Суд в Киеве арестовал имущество и акции предприятия "Мотор Сич" 12:47
"Милан" намерен приобрести у ЦСКА Влашича 11:56
Оперштаб: Еще1769 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:08
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ 10:51
В США россиянина осудили на десять лет за киберпреступления 10:36
Мишустин утвердил правила предоставления грантов на образовательные проекты 10:24
В Новгородской области главу района арестовали за мошенничество 09:53
Председатель СК России взял на контроль дело о пожарах в Усть-Джегуте 09:42
В Новосибирске взяли под стражу замминистра транспорта 09:28
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками перенесен на сутки 09:19
Захарова прокомментировала падение Байдена на трапе самолета 08:22
Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Рейнджерс" 08:08
Извержение вулкана в Исландии стало причиной отмены авиарейсов 08:06
Китай и США создадут рабочую группу по проблеме климатических изменений 07:26
Инфекционист назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19 к лету 07:06
Ученые выяснили, как AstraZeneca может провоцировать появление тромбов 06:55
Сын Трампа усомнился в том, что Байден упал на трапе из-за ветра 06:21
Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет 06:05
США подтвердили приверженность принципу "одного Китая" 06:01
Видео: У летевшего в Австралию Boeing 737 загорелся двигатель 05:55
Посольство РФ получило письма от граждан США с извинениями за слова властей 05:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
20.03.2021 12:47
Рубрика: В мире

Суд в Киеве арестовал имущество и акции предприятия "Мотор Сич"

Текст: Александр Саможнев

Шевченковский районный суд Киева по материалам СБУ арестовал весь имущественный комплекс и 100 процентов акций авиастроительного предприятия "Мотор Сич", передает ТАСС.

Китай призвал Украину к соблюдению законов при национализации "Мотор Сич"

По результатам судебного рассмотрения имущество было передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Сейчас досудебные расследования по "Мотор Сич" осуществляются по признакам нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций, а также диверсионной и подрывной деятельности. При этом утверждается, что "Мотор Сич" продолжит работу.

В 2016 году инвесторы из КНР приобрели 56% акций "Мотор Сич". В августе 2019 года они подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В это же время американская газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении Вашингтона не допустить переход завода под контроль китайского капитала. В конце января 2021 года на Украине были введены санкции против инвесторов "Мотор Сич". В марте 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киев решил вернуть компанию в госсобственность "законным и конституционным способом в ближайшее время".

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Володин рассказал об истинной цели проекта "Умное голосование"
За сутки в России подтвержденo 9632 случая COVID-19 в 85 регионах
Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму
Пушков посоветовал администрации США научить Байдена дипломатии
Запуск ракеты "Союз-2.1а" с 38 спутниками перенесен на резервную дату
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов