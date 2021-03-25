AstraZeneca понизила оценку эффективности своей вакцины от коронавируса

Британско-шведская компания AstraZeneca снизила оценку эффективности вакцины от коронавируса, разработанной совместно с Оксфордским университетом. По итогам третьего этапа клинических испытаний в США препарат предотвратил течение COVID-19 с симптомами в 76% случаев.

При этом в понедельник компания заявила о 97% эффективности вакцины в Соединенных Штатах, Чили и Перу.

Ранее некоторые страны Евросоюза приостановили использование вакцины AstraZeneca после единичных случаев развития тромбозов у привитых пациентов. После этого Европейский лекарственный регулятор подтвердил эффективность и безопасность вакцины, не выявив связи между тромбоэмболическими осложнениями и качеством препарата. При этом там добавили, что категорически исключить такой возможной связи нельзя, и пообещали продолжить работу по изучению возможных побочных действий.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения объявила, что ее эксперты не нашли связи между прививкой AstraZeneca и случаями тромбоза. В ВОЗ также отметили, что польза от вакцинации превышает риски.