Авария сухогруза в Суэцком канале привела к росту цен на нефть

Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла более чем на пять процентов. Это произошло на фоне новостей о блокировке Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза, следует из данных площадки.

Так, цена майского фьючерса Brent достигла $64,37 за баррель, рост составил 5,89% к 19:49 по московскому времени, пишет ТАСС. В то же время нефть марки WTI показала рост на 5,33%, достигнув $60,84 за баррель.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given тайваньской транспортной компании Evergreen Marine сел на мель и полностью перекрыл движение в южной части Суэцкого канала. Блокировка движения привела к тому, что в Суэцком канале застряли не менее десяти танкеров с 15 миллионами баррелей сырой нефти.

"Тромб" в Суэцком канале стал сигналом для мировой торговли и логистики к тому, что надо развивать альтернативные маршруты перевозок. Вопрос особенно актуален для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, их торговых партнеров в Западной Европе и, конечно, для России.