Чем удивила белорусов и россиян строительная выставка в Минске

Один из деловых моментов специализированной архитектурно-строительной выставки "Будэкспо" в Минске: министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович обсудил с Госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, как работают белорусские строители в Брянской, Калужской, Ленинградской областях. А также возможные форматы сотрудничества с правительством Приморского края. Также речь шла о реализации проекта возведения 58-метровой колокольни в Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном монастыре, финансируемого российской стороной.

Корреспондент "СОЮЗа" нашел на выставке еще несколько интересных фактов белорусско-российского взаимодействия.

Итак, факт первый - квартал "Петровские верфи" в белорусской столице. "СОЮЗ" не раз писал о нем, однако УКС Московского района представил новейшие сведения о том, как продвигается знаковый проект.

- Это наш самый крупный объект, - рассказала специалист УКСа Анастасия Клюй. - Вскоре завершим первый многоуровневый паркинг, ведь на каждую квартиру предусматривается машино-место, что избавит дворы от автомобилей. В октябре планируем сдать первый жилой многоквартирный дом под названием "Маяк", в декабре - "Парус". Работы активно ведут два крупных минских стройтреста. Вскоре начнется возведение домов-"кораблей" из второй очереди проекта. Всего в комплексе будет 932 квартиры.

Факт второй: оказывается, четверть продукции Белорусской цементной компании идет на стройки России, в первую очередь в Москву и Московскую область, Калининград... А в Смоленской области компания имеет свой торговый дом. В общей сложности поставлено 1,1 млн тонн цемента в прошлом году. Хотя конкурировать с российскими предприятиями непросто из-за разницы в стоимости энергоресурсов, затрат на доставку.

И, наконец, третий любопытный факт: недавно созданная Белорусская стекольная компания может изготавливать листовое стекло длиной более шести метров при трехметровой ширине. Мировой стандарт! Неудивительно, что в очереди за продукцией - партнеры из 20 стран. Но на первом месте, цитирую представителя компании, "наша братская Россия". Из белорусского стекла изготавливаются стеклопакеты для жилых и административных зданий, полки для холодильников и дверцы для мебели, душевые кабинки, лобовые стекла для грузовиков и форточки кабины для тракторов, окна для автобусов. Коронавирус открыл еще одну сферу применения - экраны ограждения.

Кстати

На выставке были представлены более 70 предприятий и организаций строительной отрасли, в том числе из России.