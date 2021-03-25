ЧП в Суэцком канале стало сигналом для мировой логистики в пользу Севморпути

Новости

В США число заболевших коронавирусом превысило 30 миллионов человек 02:31
NHK: Северная Корея запустила в сторону Японии баллистическую ракету 02:12
Бойкова и Козловский оценили прокат на "пятерку" 01:38
В РПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом в епархиях 01:34
Хорватия с Влашичем и Ловреном уступила Словении в отборе ЧМ-2022 01:05
Утвержден план празднования 800-летия князя Александра Невского 00:30
Дзюба вышел на второе место по голам в истории сборной России 00:04
В Грузии заговорили о возможном провале массовой вакцинации 24.03.2021
Мишустин: Для равноправных отношений между РФ и ЕС есть все возможности 24.03.2021
В Австрии станут пускать в магазины только с тестом на коронавирус 24.03.2021
Дзюба стал автором первого гола сборной России в отборе ЧМ-2022 24.03.2021
Германия упрощает получение гражданства для потомков жертв нацизма 24.03.2021
Замглавы Минцифры назначен председателем Форума ВВУИО в 2021 году 24.03.2021
Минздрав Индии сообщил о крупнейшем с ноября всплеске инфекций 24.03.2021
Ученые обнаружили новый "двойной мутантный" штамм коронавируса 24.03.2021
Мальта - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 24.03.2021
В центре столицы устранили проседание грунта 24.03.2021
Ксения Мишонова: Семья из Талдомского района не стояла на учете 24.03.2021
Германия призвала закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне 24.03.2021
Скончался еще один пострадавший при взрыве дома в Химках 24.03.2021
Финляндия ограничит на 21 день передвижение граждан в Хельсинки и Турку 24.03.2021
На Украине провизор аптеки умер после прививки AstraZeneca 24.03.2021
Шойгу вручил премию Минобороны РФ артисту Безрукову 24.03.2021
Количество вылечившихся от коронавируса военнослужащих превысило 32 тысячи 24.03.2021
YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со "скопинским маньяком" 24.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Кто имеет право на дополнительный отпуск
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
25.03.2021 01:36
Рубрика: Экономика

ЧП в Суэцком канале стало сигналом для мировой логистики в пользу Севморпути

Текст: Александр Емельяненков
400-метровый контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале и надолго перекрывший движение в обе стороны, привлек внимание даже тех, кто к морскому судоходству отношения не имеет, но уже привык, что все заказанное и оплаченное должно приходить к покупателю в надлежащем виде и без задержек.

Скажем больше. "Тромб" в Суэцком канале, созданный одним суперконтейнеровозом, стал сигналом для мировой торговли и логистики. Сигналом к тому, что надо иметь и развивать альтернативные маршруты перевозок. Вопрос особенно актуален для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, их торговых партнеров в Западной Европе и, конечно, для России.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
На "Гремящем" и "Волхове" изучают правила судоходства в Суэцком канале

Судите сами: открытие в 1869 году водного пути между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря с выходом в Атлантический океан сделало такие связи на восемь тысяч километров ближе и короче, чем средневековый путь вокруг всего африканского континента. А маршрут через дальневосточные и арктические моря, совсем недавно получивший название Северный морской транспортный коридор, еще больше сокращает расстояние. И на 13 дней - время доставки грузов. А если рейс на две недели короче и трубы судовых двигателей это время не дымят, то и выбросы СО2 на один перевезенный по морю контейнер сокращаются. По расчетным оценкам - на 30 процентов.

Конечно, стать полной альтернативой маршруту через Суэцкий канал, который существует уже полтора века и хорошо освоен, только заявляющий о себе Северный морской транспортный коридор не может. И так вопрос никто не ставит - даже при том, что Севморпуть как ключевое звено СМТК уже известен и во многих отношениях проверен.

"Базовой альтернативой является маршрут в обход мыса Доброй Надежды, но это существенно удлиняет маршрут, что не только увеличивает время перевозок, но и углеродный след", - поделился своими оценками директор Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления "Сколково" Алексей Калинин.

У арктической трассы, по его же словам, есть свои безусловные преимущества.

"Это более короткий путь между Европой и Азией, - приводит слова эксперта РИА Новости. - И наличие такой альтернативы в виде полноценного, базового маршрута, экологически эффективного с точки зрения углеродного следа, маршрута, который может взять на себя часть глобального трафика, будет сейчас приниматься во внимание участниками рынка перевозок".

И в этом представитель "Сколково" не одинок. Вторые сутки напролет за тем, что происходит в Суэцком канале и вокруг него, наблюдают руководители крупных логистических структур.

Прямая речь

Александр Неклюдов, глава "Русатом Карго":

- Суда и раньше садились на мель в Суэцком канале, но нынешний случай во многих смыслах уникальный. Впервые на мель село судно таких размеров, что создало беспрецедентный сбой в ритмичности судоходства. В том, что случилось, реализовался серьезный риск для евроазиатского товарообмена из-за отсутствия альтернативных транспортных артерий. Это сигнал для мировой торговли: чтобы глобальный товарообмен сохранял устойчивость, нужна логистическая альтернатива, которой может стать Северный морской путь. Благодаря СМП можно сэкономить до 13 дней в пути, в значит, будет меньше объем выбросов СО2. При внедрении цифровых технологий появляется возможность проактивного управления рисками. Это особенно актуально в условиях пандемии COVID-19, когда все транспортные артерии должны работать ритмично, без неожиданных сбоев.

Не стоит забывать еще об одном риске - пиратстве, в особенности в Малаккском проливе. Не все знают, что страховка от рисков пиратства сопоставима с дополнительными страховыми платежами при проходе по Севморпути. И по мере того, как северный маршрут будет развиваться, страховые тарифы станут ожидаемо снижаться.

Экономика Транспорт Водный транспорт В мире Африка В мире Африка Египет РГ-Фото

Главное сегодня

NHK: Северная Корея запустила в сторону Японии баллистическую ракету
Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
В Госдуме назвали бесполезными канадские санкции
В Минобороны подготовили новый приказ о рассекречивании архивов войны
В Минэнерго рассказали, как будет формироваться цена на электроэнергию
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны