ЧП в Суэцком канале стало сигналом для мировой логистики в пользу Севморпути

Скажем больше. "Тромб" в Суэцком канале, созданный одним суперконтейнеровозом, стал сигналом для мировой торговли и логистики. Сигналом к тому, что надо иметь и развивать альтернативные маршруты перевозок. Вопрос особенно актуален для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, их торговых партнеров в Западной Европе и, конечно, для России.

Судите сами: открытие в 1869 году водного пути между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря с выходом в Атлантический океан сделало такие связи на восемь тысяч километров ближе и короче, чем средневековый путь вокруг всего африканского континента. А маршрут через дальневосточные и арктические моря, совсем недавно получивший название Северный морской транспортный коридор, еще больше сокращает расстояние. И на 13 дней - время доставки грузов. А если рейс на две недели короче и трубы судовых двигателей это время не дымят, то и выбросы СО2 на один перевезенный по морю контейнер сокращаются. По расчетным оценкам - на 30 процентов.

Конечно, стать полной альтернативой маршруту через Суэцкий канал, который существует уже полтора века и хорошо освоен, только заявляющий о себе Северный морской транспортный коридор не может. И так вопрос никто не ставит - даже при том, что Севморпуть как ключевое звено СМТК уже известен и во многих отношениях проверен.

"Базовой альтернативой является маршрут в обход мыса Доброй Надежды, но это существенно удлиняет маршрут, что не только увеличивает время перевозок, но и углеродный след", - поделился своими оценками директор Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления "Сколково" Алексей Калинин.

У арктической трассы, по его же словам, есть свои безусловные преимущества.

"Это более короткий путь между Европой и Азией, - приводит слова эксперта РИА Новости. - И наличие такой альтернативы в виде полноценного, базового маршрута, экологически эффективного с точки зрения углеродного следа, маршрута, который может взять на себя часть глобального трафика, будет сейчас приниматься во внимание участниками рынка перевозок".

И в этом представитель "Сколково" не одинок. Вторые сутки напролет за тем, что происходит в Суэцком канале и вокруг него, наблюдают руководители крупных логистических структур.

Прямая речь

Александр Неклюдов, глава "Русатом Карго":

- Суда и раньше садились на мель в Суэцком канале, но нынешний случай во многих смыслах уникальный. Впервые на мель село судно таких размеров, что создало беспрецедентный сбой в ритмичности судоходства. В том, что случилось, реализовался серьезный риск для евроазиатского товарообмена из-за отсутствия альтернативных транспортных артерий. Это сигнал для мировой торговли: чтобы глобальный товарообмен сохранял устойчивость, нужна логистическая альтернатива, которой может стать Северный морской путь. Благодаря СМП можно сэкономить до 13 дней в пути, в значит, будет меньше объем выбросов СО2. При внедрении цифровых технологий появляется возможность проактивного управления рисками. Это особенно актуально в условиях пандемии COVID-19, когда все транспортные артерии должны работать ритмично, без неожиданных сбоев.

Не стоит забывать еще об одном риске - пиратстве, в особенности в Малаккском проливе. Не все знают, что страховка от рисков пиратства сопоставима с дополнительными страховыми платежами при проходе по Севморпути. И по мере того, как северный маршрут будет развиваться, страховые тарифы станут ожидаемо снижаться.