Дело рэпера Тимы Белорусских направлено в суд

Речь идет о приобретении запрещенных препаратов двух типов. Один из них - "особо опасное психотропное вещество". При этом, как указывается в сообщении, "свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме".

Также уточняется, что музыкант и его 25-летний знакомый часть запрещенного препарата "употребили в помещении игрового клуба в Минске. Оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции."

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемых по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Теперь Тиме Белорусских (творческий псевдоним Тимофея Морозова, - прим. ред.), пока отпущенному под залог, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.

Справка "РГ"

Тима Белорусских - популярный рэпер, исполняющий рэп с элементами стиля тин-поп и известный многими хитами, среди которых "Мокрые кроссы", "Незабудка", "Витаминка", "Целовать" и "Одуванчик". В социальных сетях у него немало подписчиков. Только в Instagram их уже больше одного миллиона 100 тысяч человек.