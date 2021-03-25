В рамках эксперимента, который был запущен в апреле 2020 года, отобранные минтрудом организации отрабатывают технологии использования электронных документов вместо бумажных. "Эксперимент продлен по рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, - сообщили в пресс-службе минтруда. - За это время будут подготовлены и приняты поправки в Трудовой кодекс, которые позволят вести электронный кадровый документооборот не только в рамках эксперимента, сформирована подзаконная нормативная база, а также доработана технологическая платформа "Работа в России" с учетом выявленных в ходе эксперимента потребностей". Апробацией электронного кадрового документооборота в России занимались более 350 организаций, в которых заняты свыше двух млн сотрудников. Тем же законом устанавливается, что иностранцы и лица без гражданства перестанут получать российские страховые пенсии после того, как у них истечет срок действия удостоверения беженца или они утратят этот статус. "Для своевременного восстановления или прекращения выплаты пенсий и иных соцвыплат, а также для осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета Пенсионного фонда России федеральным законом предусмотрен обмен информацией в автоматическом режиме между Пенсионным фондом и МВД", - отметили в минтруде.

Принятие закона стало необходимым после изменения в ноябре 2019 года законодательства о миграции. Теперь контроль за выплатой страховых и накопительной пенсий иностранцам и лицам без гражданства будет усилен.