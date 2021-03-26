Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 53-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 10 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2016, N 1, ст. 5; N 22, ст. 3091; 2017, N 27, ст. 3931; 2018, N 11, ст. 1591; N 41, ст. 6190; N 47, ст. 7130) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 24 после слова "выплата" дополнить словами "страховой пенсии,";

2) в части 1 статьи 25:

а) в пункте 2 слова "1, 3, 5, 6 и 7" заменить цифрами "1, 3 - 7";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) поступления сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру - иностранному гражданину или лицу без гражданства в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, поступили соответствующие сведения;";

3) главу 5 дополнить статьей 292 следующего содержания:

"Статья 292. Получение сведений о первичной выдаче, замене или об аннулировании вида на жительство

Пенсионный фонд Российской Федерации получает сведения о первичной выдаче, замене или об аннулировании вида на жительство из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года N 168-ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6989; 2016, N 22, ст. 3091; 2018, N 11, ст. 1591; N 31, ст. 4861; N 41, ст. 6190; 2020, N 50, ст. 8074) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 12:

а) в пункте 2 слова "1 и 3" заменить цифрами "1 - 3";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) поступления сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру - иностранному гражданину или лицу без гражданства в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором страховщику поступили соответствующие сведения;";

2) дополнить статьей 152 следующего содержания:

"Статья 152. Получение сведений о первичной выдаче, замене или об аннулировании вида на жительство

Пенсионный фонд Российской Федерации получает сведения о первичной выдаче, замене или об аннулировании вида на жительство из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года N 168-ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".".

Статья 3

В части 5 статьи 1 Федерального закона от 24 апреля 2020 года N 122-ФЗ "О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 17, ст. 2700) слова "31 марта" заменить словами "15 ноября".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года, за исключением статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин