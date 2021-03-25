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25.03.2021 12:15
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал стоимость рекультивации свалок в России

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Стоимость ликвидации свалки твердых коммунальных отходов в России может составлять от 70 до 120 млн рублей за 1 га площади, однако в реальности сметы работы на разных объектов отличаются в десятки раз. Об этом "РГ" рассказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"Разница обусловлена тем, что сами объекты отличаются по своим характеристикам, к тому же отсутствуют единые требования к выполнению работ, - объяснил Рашид Исмаилов. - При этом на ликвидацию из федерального и регионального бюджетов тратятся огромные средства. Возникает много вопросов к качеству самих работ, оценка эффективности проведенной рекультивации должна быть зафиксирована в законодательстве".

Ранее стало известно, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и ППК "Российский экологический оператор" совместно разработать методические подходы к обеспечению и проведению работ по ликвидации и рекультивации свалок в рамках федерального проекта "Чистая страна", составить типовую смету финансирвоания таких мероприятий. Федеральный проект предусматривает финансирование в 124 млрд рублей на устранение 191 свалки к 2024 году.

"Рекультивация обыкновенной свалки твердых коммунальных отходов предполагает сооружение укрытия, инженерных коммуникации для сбора и отвода газа, использование гидроизолирующих материалов для предотвращения проникновения фильтрата в почву, - пояснил Рашид Исмаилов. - По сути, это консервация объекта, при которой рекультивируемая свалка становится многослойным пирогом".

Многократное увеличение расходов возникает, если на свалке есть токсичные и опасные объекты. Их надо изъять, эвакуировать и обезвредить на специальных предприятиях или надежно захоронить, добавил Исмаилов.

"По ликвидации токсичных объектов все очень индивидуально, - продолжил эксперт. - Рынка как такового нет, но в целом за объект сметы составляют десятки миллиардов рублей. Конкретные цифры зависит от класса опасности таких отходов, их агрегатного состояния, токсичности, летучести, пожароопасности и других свойств".

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