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Ученые МГУ разработали новый метод экспресс-диагностики отеков

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Делом в том, что в большинстве случаев диагностика задержки жидкости в тканях ограничивается только физическим осмотром. Физики и медики МГУ разработали метод быстрой количественной оценки степени и динамик изменения характеристик отека.

Фото: pixabay.com
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"Мы показали, что для пациентов с сердечной недостаточностью морфологические параметры, полученные с помощью капилляроскопии, а именно диаметр переходного отдела капилляров и размер периваскулярной зоны, могут использоваться для характеризации длительных отеков", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника физического факультета МГУ Бориса Якимова.

Для здоровых добровольцев применение двух моделей краткосрочного отека не выявило заметных изменений параметров капилляров. Однако в этом случае наблюдалось значительное снижение резкости изображения капилляров, что связано с накоплением воды в эпидермисе.

Научная работа опубликована в журнале Diagnostics.

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