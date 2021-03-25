Ученые МГУ разработали новый метод экспресс-диагностики отеков

Делом в том, что в большинстве случаев диагностика задержки жидкости в тканях ограничивается только физическим осмотром. Физики и медики МГУ разработали метод быстрой количественной оценки степени и динамик изменения характеристик отека.

"Мы показали, что для пациентов с сердечной недостаточностью морфологические параметры, полученные с помощью капилляроскопии, а именно диаметр переходного отдела капилляров и размер периваскулярной зоны, могут использоваться для характеризации длительных отеков", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника физического факультета МГУ Бориса Якимова.

Для здоровых добровольцев применение двух моделей краткосрочного отека не выявило заметных изменений параметров капилляров. Однако в этом случае наблюдалось значительное снижение резкости изображения капилляров, что связано с накоплением воды в эпидермисе.

Научная работа опубликована в журнале Diagnostics.