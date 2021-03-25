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25.03.2021 19:19
Рубрика: Digital

Facebook не будет наказывать за оскорбления публичных персон

Текст: Иван Черноусов
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Социальная сеть Facebook разрешает своим пользователям критиковать, оскорблять и даже желать смерти любым публичным персонам. Это стало известно из внутреннего документа компании, который оказался в распоряжении газеты The Guardian.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Модераторам социальной сети стоит менее жестко относиться к оскорбительным постам и призывам к насилию, если их целью являются публичные люди, подчеркивается в документации для сотрудников Facebook. Социальная сеть мотивирует это решение тем, что "хочет разрешить дискуссию, которая часто включает критические комментарии в адрес людей, которые фигурируют в новостях".

Удалению подлежат лишь "жестокие атаки" на публичных персон и посты, в которых отмечена страница известного человека. "В случае с частными лицами наша политика куда жестче: мы удаляем контент, который предназначен для унижения или позора", - сообщается в документе. Социальная сеть разрешает радоваться смерти публичной персоны, но в отношении простых пользователей это запрещено.

Facebook считает публичными людьми всех, кто упоминался в заголовках новостей и материалов - например, это могут актеры, политики, спортсмены. Однако все публичные личности должны быть старше 13 лет, отмечает СМИ.

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