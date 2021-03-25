ФАС согласовала предельную цену на вакцину "КовиВак"

Предельная цена вакцины от коронавируса "КовиВак" составит 4330 рублей за упаковку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Федеральной антимонопольной службы.

В документе приведены два вида упаковки препарата: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.

"КовиВак" производства Центра имени Чумакова стала третьей российской вакциной от коронавируса. Она была зарегистрирована в феврале.

Вакцина создана по классической технологии и содержит "убитый" вирус, который не может нанести вреда организму. По данным института имени Чумакова, при введении препарата вырабатывается такой же иммунитет, как после перенесенного заболевания.

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что поставки вакцины "КовиВак" в гражданский оборот начнутся 28 марта.