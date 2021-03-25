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25.03.2021 15:28
Рубрика: Экономика

Глава Минэкономразвития назвал условия для снятия ограничений по сахару и маслу

Текст: Татьяна Карабут
Снять ограничения по ценам на сахар и подсолнечное масло можно будет осенью этого года. Поскольку нет никаких предпосылок к снижению прогнозов урожая - "производство растет, все расширяется", сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в правительстве.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"Нам тоже не нравится, что мы сидим в этой системе (фиксации цен - прим. ред.). По сути, мы имеем две цены. Это в основном касается сахара: у нас есть для розницы, кондитерки. Мы видим эту разницу. И продление соглашение было вызвано тем, что это разница, к сожалению, могла дать ощутимый всплеск", - пояснил глава Минэкономразвития.

Фото: Роман Демьяненко / РИА Новости
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Он напомнил, что за прошлую неделю сахар вырос в цене, чего до этого не было. В целом соглашение позволило на 8% снизить стоимость сахара.

"Рассчитываем, что через механизм субсидий нормально урожай лета пройдем без всплеска. А к осени ситуация должна погаситься хорошим урожаем с одной стороны, более-менее стабилизацией продовольственных мировых рынков - с другой. У нас основной фактор - внешний рынок, оттуда идет волна, которую мы режем, ставим демпферы как волнорезы", - сказал Решетников.

По данным Росстата, на сахар-песок цены на прошлой неделе выросли на 0,8%. А подсолнечное масло подорожало на 0,5%. На сахар и подсолнечное масло цены были зафиксированы в конце прошлого года до конца первого квартала. В рознице сахар не может стоить дороже 46 рублей за кг, масло - больше 110 рублей за литр. На днях стало известно, что правительство допускает их продление: сахара - до июня, а масла до октября этого года.

Другая ситуация по мясу птицы и яйцам: здесь на цены влияет птичий грипп. Поэтому приходится рассчитывать на то, что этот вопрос будет урегулирован "в мягком режиме просто переговоров и добровольно взятых обязательств", пояснил глава Минэкономразвития.

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