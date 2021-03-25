Глава Минэкономразвития назвал условия для снятия ограничений по сахару и маслу

Снять ограничения по ценам на сахар и подсолнечное масло можно будет осенью этого года. Поскольку нет никаких предпосылок к снижению прогнозов урожая - "производство растет, все расширяется", сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в правительстве.

"Нам тоже не нравится, что мы сидим в этой системе (фиксации цен - прим. ред.). По сути, мы имеем две цены. Это в основном касается сахара: у нас есть для розницы, кондитерки. Мы видим эту разницу. И продление соглашение было вызвано тем, что это разница, к сожалению, могла дать ощутимый всплеск", - пояснил глава Минэкономразвития.

Он напомнил, что за прошлую неделю сахар вырос в цене, чего до этого не было. В целом соглашение позволило на 8% снизить стоимость сахара.

"Рассчитываем, что через механизм субсидий нормально урожай лета пройдем без всплеска. А к осени ситуация должна погаситься хорошим урожаем с одной стороны, более-менее стабилизацией продовольственных мировых рынков - с другой. У нас основной фактор - внешний рынок, оттуда идет волна, которую мы режем, ставим демпферы как волнорезы", - сказал Решетников.

По данным Росстата, на сахар-песок цены на прошлой неделе выросли на 0,8%. А подсолнечное масло подорожало на 0,5%. На сахар и подсолнечное масло цены были зафиксированы в конце прошлого года до конца первого квартала. В рознице сахар не может стоить дороже 46 рублей за кг, масло - больше 110 рублей за литр. На днях стало известно, что правительство допускает их продление: сахара - до июня, а масла до октября этого года.

Другая ситуация по мясу птицы и яйцам: здесь на цены влияет птичий грипп. Поэтому приходится рассчитывать на то, что этот вопрос будет урегулирован "в мягком режиме просто переговоров и добровольно взятых обязательств", пояснил глава Минэкономразвития.