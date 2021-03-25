Решетников рассказал, зачем нужна заморозка цен на сахар и масло

Он напомнил, что власти обещали принять окончательное решение по соглашениям в марте 2021 года. И все ведомства с самого начала хотели выйти "из системы соглашений административного регулирования". Но в последние две недели обострились риски, связанные с ростом мировых цен на продовольствие. И часть этих рисков реализовалась.

"Мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений и поняли, что по двум товарам (в основном, по сахару) необходимо принятие дополнительных мер", - сказал Решетников.

Он отметил, что решение принято не только о продлении соглашений. Производителей сахара при поставках сахара в розничные сети поддержат дотациями в размере 5 рублей на кг. По оценкам Минсельхоза, этого достаточно, чтобы обеспечить рентабельность и производителям сахара, и посевов сахарной свеклы.

"Нам очень важно, чтобы они (сельхозтоваропроизводители - прим. Ред.) видели доходность в этом. Регулируемая цена плюс субсидия эту доходность обеспечивает", - считает министр.

Чтобы сдержать возможный рост цен, также принято решение начать консультации по временной отмене импортных пошлин на сахар в пределах квоты, чтобы обеспечить рынку дополнительный объем сахара. Это не окажет давление на текущий уровень цен, но предотвратит его дальнейший рост. Импорт будет сдерживать возможное давление со стороны производителя, пояснил Решетников.

По подсолнечному маслу предлагается субсидирование производства бутилированного подсолнечного масла. С учетом этого предлагается продлить соглашение по подсолнечному маслу до осени этого года.

"В целом, наша стратегия заключается в защите внутреннего рынка от переноса продовольственной инфляции с мирового рынка на внутренний рынок. Защитить 100% не удастся, но мы кратно снизим это влияние этими мерами, - сказал министр. - При этом мы двигаемся не административными мерами, а экономическими. В том числе берем вот эту часть удорожания на бюджет, выделяя субсидии производителю. И за счет этого мы сможем это летнее время (весна-лето) сдержать рост цен. У нас появится понимание по урожаю".

Уже с осени, с нового урожая, заработают постоянные механизмы. По пшенице они уже работают в виде экспортных пошлин. По мнению Максима Решетникова, это привело к стабилизации, снижению роста цен на пшеницу. В ближайшее время Минэкономразвития внесет в правительство механизм демпфера по подсолнечному маслу, который будет охватывать и подсолнечное масло, и семена подсолнечника.

"Основная задача - это расширение производства сельхозпродукции. И мы исходим из того, что той рентабельности, которая есть сейчас в сельском хозяйстве, достаточно, чтобы заинтересовать производителей в расширении посевов производства сельхозпродукции. Это касается и возможности для инвестирования, рентабельности отрасли", - добавил глава Минэкномразвития.

На сахар-песок цены выросли на 0,8%. А подсолнечное масло подорожало на 0,5%. На сахар и подсолнечное масло цены были зафиксированы в конце прошлого года до конца первого квартала. В рознице сахар не может стоить дороже 46 рублей за кг, масло - больше 110 рублей за литр. На днях стало известно, что правительство допускает их продление: сахара - до июня, а масла до октября этого года.