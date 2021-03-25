Как фургоны, грузовики и автобусы встают на электрические рельсы в России

Электрификация автотранспорта все активнее распространяется на такие сегменты автомобильного рынка, как грузовики, автобусы и городские фургоны. Многие зарубежные новинки в этих сегментах либо уже пришли, либо на пути в Россию. Но и отечественные автопроизводители не стоят на месте.

Отказ от дизельного и бензинового коммерческого транспорта в пользу электрогрузовиков становится глобальной тенденцией, и Россия идет по этой "зеленой" дороге вместе с другими странами.

Например, обнулены пошлины на электромобили, и "зеленый" транспорт включен в программы господдержки, все активнее расширяется сеть зарядных станций. Вместе с тем, инициатива исходит также и от российских коммерческих структур, которые вступают на путь создания электрических грузовичков под запросы конкретных потребителей.

Электробусы

Движение в сторону электризации коммерческого транспорта наиболее заметно в Москве. Начиная с этого года в столице планируется массовая установка зарядных станций (как для общественного, так и для частного электротранспорта). Кроме того, уже третий год в столице работают электробусы.

Более 600 единиц доработанных при участии компании Drive Electro ЛИАЗ 6274 и КамАЗ 6282 с логотипом Мосгортранса курсирует сегодня на более 40 маршрутах, к концу 2021 года таких будет уже 1 тыс. единиц. Экологически чистые электробусы также начали курсировать по маршрутам в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Самаре. На очереди Хабаровск, Калининград и другие города.

Средне- и крупнотоннажники

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В среднем весе выступает, к примеру, новый электрогрузовик МАЗ-4381Е0, дебютировавший на недавней выставке "Техиннопром" в Минске. Эта новинка ориентирована на городскую эксплуатацию.

За ускорение отвечает электродвигатель мощностью 95 л.с., литиевая батарея позволяет проехать без подзарядки 100 км., а "максималка" составляет 85 км/ч. При полной массе 12 500 кг и кузове типа "штора" "белорус" готов взять на борт 5700 кг.

Еще одна перспективный новичок, крупнотоннажный электрогрузовик Moskva от компании Drive Electro, базируется на шасси КамАЗ 5325.

При грузоподъемности 8 т и полной массе 19 т электрогрузовик, движимый 312-сильным электромотором, способен передвигаться со скоростью до 110 км/ч и преодолевать на одном заряде 200 км.

Надстройка представляет из себя изотермический фургон на 16 европаллет, с холодильной установкой. Сейчас электрогрузовик занят в доставке грузов из логистического центра в Дмитрове в розничные магазины Москвы. Если эксперимент пойдет успешно, через год крупный ритейлер планирует взять на работу еще 200 таких машин.

Отечественные фургоны и микроавтобусы

Фото: Юрий Зубко/РГ

В свою очередь специалисты Горьковского автозавода наконец довели до ума электрическую модификацию своей рабочей "лошадки" "ГАЗели Next". На конвейере Горьковского автозавода уже собраны образцы модели GAZelle e-NN, которая поступит в продажу до конца года и будет доступна сразу в трех версиях: представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и фургон-комби. На одном заряде такая "ГАЗель" со 136-сильным электромотором сможет проехать от 120 до 200 км в зависимости от используемого комплекта батарей, а "максималка" ограничена 100 км/ч.

Еще один первопроходец на электрической ниве - грузовичок "Муравей ВТС-02" авторства Тульского машиностроительного завода. Это транспортное средство с компактными кабиной и грузовой платформой названо в честь трехколесного грузового мотороллера советских времен.

Основной ареал его обитания - заводы, склады, парки. Юркий и компактный (габариты составляют 3470х1500х2100 мм), "Муравей" имеет снаряженную массу 1260 кг, а грузоподъемность составляет 1 т. 5-сильный электромотор обеспечивает "максималку" 22 км/ч и дальность до 90 км. Продажи "Муравья" уже идут.

Электрические LCV из США и Европы

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Самые раскрученные крупносерийные электрофургоны на глобальных рынках - это Volkswagen eCrafter и MAN eTGE, Mercedes eSprinter и eVito. В конце 2021 года компанию им на рынках США и Евросоюза составит LCV Ford Transit. Известно, что покупатели смогут выбрать из трех вариантов длины и трех высоты, версии с цельнометаллическим кузовом, шасси.

В зависимости от конфигурации грузоподъемность фургона составит от 1470 до 1724 кг. В E-Transit установлены электромотор мощностью 269 л.с. и батарея на 69 кВт•ч, обеспечивающая запас хода более 200 км для исполнения с низкой крышей. Кроме того, как недавно объявили представители американской марки, когда в 2023 году дебютирует следующее поколение еще одного LCV, Ford Transit Custom, наряду с дизельными и гибридными модификациями в портфолио будет также и полностью электрическая версия.

Вошедший же в минувшем феврале в состав альянса Stellantis французский концерн PSA активно переводит на электричество сразу всю линейку своих LCV. Французы рассчитывают создавать такой автотранспорт на базе новой модульной платформы EMP2, адаптированной для различных типов приводов. Ближе к концу текущего года компанию уже присутствующим на рынке электрофургонам Citroen e-Jumpy, Peugeot e-Expert и Opel Vivaro-e составят более компактные "зеленые" модели Citroen e-Berlingo, Opel Combo-E и Peugeot e-Partner.

Внешне эти электрические "малыши" очень похожи друг на друга, равно как на соплатформенные версии с ДВС. За ускорение во всех случаях отвечает 134-сильный электродвигатель, питающийся от аккумулятора емкостью 50 кВт•ч. Запас хода электрофургонов составляет 275 км, а максимальная скорость - 130 км/ч.

От бытовой розетки Citroen e-Berlingo, Opel Combo-E и Peugeot e-Partne заряжаются до 100% за 7,5 часа. Для покупателей будут доступны две версии фургонов. Самая крупная имеет вместимость в 4,4 куб. метра.