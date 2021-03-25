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25.03.2021 11:32
Рубрика: Культура

Лев Данилкин: Юрий Гагарин мечтал катать детей на космических каруселях

Текст: Наталья Лебедева
Лауреат "Большой книги", писатель Лев Данилкин представил на ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction свою новую книгу "Пассажир с детьми. Юрий Гагарин до и после 27 марта 1968 года" о главном "супергерое" советского времени. Вышла в свет она как раз в год 60-летия первого полета в космос, что по-своему символично. И нет, это не переиздание биографии "красного Икара" из серии ЖЗЛ 2011 года, а совершенно новая книга, которая, однако, вышла в том же издательстве "Молодая гвардия".

В чем разница, автор объяснил сам: "Хорошая биография - это всегда история о взаимоотношениях персонажа и рассказчика, в конце книги они оба должны измениться. За прошедшие десять лет рассказчик сильно изменился, он стал более скептически относиться к государству, которое запустило Гагарина в космос. И новая книга получилась, скорее, про уникальный успех, к которому привели отношения обычного человека и государства, что бывает крайне редко".

Изменилась книга и по форме. Лев Данилкин рассказывает, как ему повезло успеть познакомиться и пообщаться с людьми, которые лично знали Юрия Гагарина. Это и его одноклассник Лев Толкалин, и космонавт Алексей Леонов, и многие другие живые свидетели, чьи голоса сплелись в единый "радиоспектакль" в первой книге. Кому-то могло даже показаться, что это не биография, а набор цитат. Но тогда это было сделано осознанно. "Мне кажется, эти голоса очень важны. Конечно, не все они достоверны, кто-то и привирает. Но вместе они звучат как единое целое, и читатель сам должен понять, кому верить, а кому нет", - объясняет Данилкин. В новой книге этого почти нет. Остались лишь два эпизода, где слышны голоса других людей. Обо всем остальном автор рассказывает сам.

Материал для книги было собирать и легко, и трудно одновременно. Юрий Гагарин - это, конечно, не Ленин, о котором написаны тысячи научных трудов и биографий. Зато Гагарин был народным любимцем и остались миллионы воспоминаний тех, кто его хотя бы раз видел. Вот вам и феномен Гагарина - те, кто с ним соприкасался, обязательно хотел потом этим поделиться.

Почему? У Льва Данилкина есть свое объяснение. Гагарин - стопроцентный народный любимец, советский супергерой, даже святой, которого обожествила народная любовь.

"Его полет в космос воспринимался как открытая дверь в космическое пространство. Люди искренне верили в то, что завтра они будут летать в космос по путевкам, как в санаторий, - говорит Данилкин и добавляет, - не то, что мы сейчас. Для нас полеты в космос - некая абстракция, не более того".

Чтобы понять силу народной любви, достаточно проехаться по музеям Юрия Гагарина в разных городах страны. Они по-настоящему народные и чем-то, по словам Данилкина, напоминают святилища. Им и показывать-то особо нечего, поэтому они собирают самодельные рисунки, фотографии… И вход, особенно раньше, был бесплатный.

Конечно же, автора спросили про название книги. Лев Данилкин известен своими загадочными заголовками, над которыми, как над иероглифами, читатели ломают головы. То был "Пантократор солнечных пылинок", теперь "Пассажир с детьми".

"Люди, которые не разделяли энтузиазма относительно подвига Гагарина, называли его просто пассажиром. В космос полетел корабль, а он в нем просто сидел", - объясняет Данилкин слово "пассажир" в названии, а вот, откуда появились дети: "В современном обществе Гагарин играет роль покровителя, отца. Те, кто помнит и восхищаются его подвигом, - это дети советского периода. И еще есть старая шутка: когда Гагарина спросили, чем он будет заниматься в старости, он ответил, что будет начальником парка космических аттракционов и будет катать детей на карусели".

Фото: Александр Корольков
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Не случайно появилась и дата в названии - 27 марта 1968 года. Это не просто день смерти Гагарина. Это черта между жизнью реального человека и его культом в обществе. Собственно, в книге подробно рассказывается и о том, и о другом.

Естественно, не обошлось без вопроса, почему в космос полетел именно Юрий Гагарин. Решение, по словам писателя, принимали три человека: организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов Николай Каманин, конструктор Сергей Королев и первый начальник и создатель Центра подготовки космонавтов Евгений Карпов. Но последнее слово было все-таки за Каманиным, который прекрасно понимал, что сам полет - это полдела, а потом надо будет делать из космонавта суперзвезду. И Гагарин, человек с огромной харизмой, на эту роль подходил лучше всех. У него была боевая юность, даже полукриминальная, и он еще в детстве пользовался популярностью у сверстников.

Если бы не трагедия 1968 года, кем бы стал Юрий Гагарин, спрашивают Данилкина читатели.

"Юрий Гагарин умел общаться с людьми, его слышали и принимали в разных политических кругах, он много чего повидал и пользовался большой популярностью. В какой-то момент его бы неминуемо вынесло на занятие политикой. И мне кажется, если бы он был жив в 1985 году, история нашей страны могла бы пойти совсем по-другому", - поделился своим предположением Лев Данилкин, но отметил, что в книге об этом не написано.

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