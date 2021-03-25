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25.03.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Механизм оспаривания кадастровой стоимости земли изменится в 2023 году

Текст: Марина Трубилина
Более 20 тысяч заявлений об оспаривании кадастровой стоимости 31 тысячи объектов недвижимости было рассмотрено комиссиями при региональных управлениях Росреестра в 2020 году. Это в полтора раза меньше, чем в 2019 году, когда было подано 35 тысяч заявлений о 56,6 тысячи объектах, сообщает ведомство.

В 61% случаев заявления об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной были удовлетворены (в 2019 году таких было 57%).

В подавляющем большинстве случаев заявления касались кадастровой стоимости земельных участков. Споров о стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства значительно меньше. Среднее снижение кадастровой стоимости в 2020 году составило 28,2% (в 2019 - 32,6%).

В судах в 2020 году было инициировано более 21 тысячи споров (в 2019 году - 26 тысяч) о кадастровой стоимости 37 тысяч объектов (годом ранее - 44 тысячи). В 96% случаев заявления владельцев недвижимости были удовлетворены. Среднее снижение стоимости этих объектов составило 52% (в 2019 - 44,6%).

Уменьшение количества споров объясняется изменением порядка установления кадастровой оценки, в том числе изменением механизмов исправления ошибок, пояснили в Росреестре.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В новой редакции закона о кадастровой оценке предусмотрены механизмы исправления ошибок, которые раньше фактически отсутствовали, что ограничивало право граждан на справедливую корректировку кадастровой стоимости без дополнительных финансовых расходов, подчеркивают в Росреестре. Сокращены сроки рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, есть возможность самостоятельного принятия решения региональными властями о массовом исправлении ошибок, конкретизация перечня того, что может быть определено в качестве ошибки, установлена обязанность Бюджетного учреждения кадастровой оценки проверить и исправить ошибку не только в отношении объекта, указанного в заявлении, но и в отношении других объектов, если такая ошибка влияет на их кадастровую стоимость.

Несмотря на установление в законе о кадастровой оценке механизмов исправления ошибок, остается востребованной возможность установить кадастровую стоимость недвижимости в размере рыночной стоимости, сообщает Росреестр. Способ реализации этой возможности с ее момента появления в 2011 году постоянно критиковался всеми сторонами, отмечают в ведомстве. В частности, из-за непрозрачности принятия решений специализированными комиссиями, отсутствия у комиссии ответственности за решения, затратности судебного разрешения вопроса и др.

С 2023 года на всей территории РФ механизм оспаривания кадастровой стоимости заменяется на полностью административный механизм установления кадастровой стоимости объекта в размере его рыночной стоимости в Бюджетном учреждении, закрепляется ответственность учреждения за принимаемые решения. По решению местных властей на новый механизм регион может перейти и раньше.

Заявление об установлении рыночной стоимости может быть подано в течение шести месяцев с даты проведения рыночной оценки недвижимости. Такие требования по срокам связаны с необходимостью установления актуальной рыночной стоимости, которая соответствует происходящим на рынке изменениям.

Фото: iStock
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Любое исправление трактуется в пользу правообладателя, подчеркивают в ведомстве. Если оно привело к уменьшению стоимости, то новая стоимость применяется ретроспективно взамен старой.

Важный момент, отмечают в Росреестре - установление "единого цикла" оценки и единой даты оценки: раз в четыре года, а для городов федерального значения - раз в два года по их решению). С 2022 года "единый цикл" вводится для оценки земельных участков, а с 2023 года - для объектов капстроительства. Это удобно для правообладателей недвижимости, особенно если есть объекты в нескольких регионах, считают в ведомстве.

Ранее Общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков отмечал, что из-за недавних изменений в законодательстве порядок пересмотра кадастровой стоимости стал не так удобен владельцам недвижимости.

Экономика Недвижимость Правительство Росреестр

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